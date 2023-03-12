Відкриє дорогу на Краматорськ і Слов'янськ: полковник розповів, що буде після падіння Бахмута

Українські військові підготували позиції на випадок захоплення Бахмута російськими окупантами.

Захоплення Бахмут відкриє дорогу на Інші населені пункти / Колаж фото УНІАН, 93-тя ОМБр Холодний Яр

Російські окупанти намагаються захопити Бахмут на Донеччині. Українські військові дають відсіч, проте ситуація там критична. Якщо ворогові вдасться захопити місто, то перед ними відкриється дорога на Краматорськ, Слов'янськ і Костянтинівку. Про це в інтерв'ю Главреду розповів перший заступник командувача Української добровольчої армії, командир загону "Південь" УДА у складі 28-ї ОМБр полковник Сергій Ільницький ("Сокіл"), який воює під Бахмутом.

Водночас він наголосив на тому, що українські військові готові навіть до такого сценарію і у них вже готові додаткові позиції для оборони.

"У нас ешелонована оборона, тому і за Бахмутом у нас є підготовлені позиції на випадок, якщо доведеться відступити і тримати інший рубіж. Тому немає підстав переживати, якщо з якихось причин нам доведеться відійти від Бахмута. Це не буде катастрофою, тому що ми будемо тримати оборону і далі, на інших ділянках фронту", - сказав Ільницький.

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Ситуація в Бахмуті

Раніше командувач Сухопутними військами ЗСУ, генерал-полковник Олександр Сирський зазначав, що армія України не дала окупаційним військам Росії захопити Бахмут Донецької області і взяти місто в оперативне оточення. Однак ситуація у Бахмуті залишається дуже складною. Кожен крок може кардинально змінити обстановку.

Також Сирський зазначав, що героїчна оборона Бахмута Донецької області підрозділами Збройних сил України не дає російським окупантам просуватися вперед. За його словами, тим самим Україна має можливість виграти час для підготовки весняного контрнаступу.

Повідомлялося, що підрозділи Збройних сил України зуміли провести контрнаступальні дії проти російських окупантів у Бахмуті Донецької області. ЗСУ завдали удару системою HIMARS по російському транспортному вузлу у Волновасі Донецької області.

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