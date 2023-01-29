В Ірані безпілотники атакували завод Міноборони, на якому виробляють боєприпаси

Поблизу міста Ісфахан, де прогримів вибух, розташоване іранське підприємство Shahed Aviation Industries, що виробляє дрони-камікадзе Shahed 131/136.

В Ірані на заводі боєприпасів пролунав вибух / скріншот

В місті Ісфахан (Іран) прогримів вибух на заводі Міністерства оборони, який спеціалізується на виробництві боєприпасів. Завод атакували безпілотники, пише іранське видання Iribnews.

Згідно даних Королівського Об'єднаного інституту оборонних досліджень (RUSI), поблизу Ісфахана розташоване іранське підприємство Shahed Aviation Industries, що виробляє дрони-камікадзе Shahed 131/136.

За словами заступника з питань політичної безпеки глави Ісфахана Мохаммад-Реза Джан Нишари, на завод була здійснена невдала атака безпілотників.

Нішарі заявив, що один з безпілотників був вражений засобами протиповітряної оборони і збитий, а два інших потрапили в оборонні пастки та знищені.

Чиновник додав, що внаслідок повітряної атаки були завдані незначні пошкодження даху заводу, обійшлося без жертв, при цьому центр не виведений з ладу.

Вибух на заводі Міноборони в Ірані / скріншот

Крім удару по військовому об'єкту в місті Ісфахан, в іранському місті Шахід-Салімі в провінції Східний Азербайджан загорівся великий завод з виробництва моторних масел. Зазначається, що об'єкт також піддався атаці безпілотників, повідомляє видання IRNA.

Участь Ірану у війні проти України

РФ атакує українські міста іранськими дронами-камікадзе Shahed 131/136.

Міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амір-Абдоллахіян визнав поставки дронів Росії. За його словами, це було ще до початку повномасштабної російсько-української війни та в невеликих кількостях

Іран попросив у міністра закордонних справ Дмитра Кулеби докази того, що Росія використовує іранські дрони проти України.

На початку січня представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький заявив, що окупант РФ очікує надходження від Ірану партії дронів-камікадзе. Всього контракт передбачає постачання агресору Росії 1750 БПЛА.

Telegram-канал генерал СЗР писав про те, що Іран затримує поставки дронів і балістичних ракет країні-агресору РФ, і на фоні цієї новини в Кремлі відбулася розмова на підвищених тонах між російським диктатором Володимиром Путіним і секретарем Ради Безпеки РФ Миколою Патрушевим.

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