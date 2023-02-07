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Росія та Іран через неефективні санкції Заходу заволоділи запчастинами для дронів із США - ISW

7 лютого 2023, 08:40
Іран відкрив завод з виробництва ударних БПЛА в Таджикистані, а агресорка РФ може отримувати деталі в обхід західних санкцій, вважають аналітики.
Іран, Росія, дрони
Країни Заходу заперечують прямі постачання деталей для дронів Росії, Ірану чи Білорусі - експерти / Колаж defence-ua com, Pixabay, УНІАН

Країна-окупант Росія і її союзник Іран через неефективні санкції Заходу заволоділи компонентами зі США для виробництва ударних дронів-камікадзе. Більшість західних держав, чиї деталі були виявлені в іранських безпілотниках, заперечують їх прямі постачання Москві, Тегерану або Мінську. Про це повідомили в Інституті вивчення війни.

У зведенні ISW йдеться про те, що агресор Росія разом з Іраном планують побудувати на території російської держави завод з виробництва безпілотників. Раніше Іран вже відкрив завод з виробництва дронів-камікадзе в Таджикистані.

На думку аналітиків, Москва може використовувати свої тісні зв'язки з Таджикистаном, щоб закуповувати компоненти для дронів або самі безпілотники в обхід санкцій Заходу.

Як відомо, британська слідча група Conflict Armament вже публікувала інформацію про те, що в 82% збитих в Україні іранських безпілотниках Shahed-131, Shahed 136 і Mohajer-6 були виявлені різні деталі американського виробництва.

Більшість компаній Заходу, чию деталі були знайдені в збитих дронах-камікадзе, з початку повномасштабної війни Росії проти України заперечували прямі постачання деталей РФ, Ірану або ж Білорусі.

Нагадаємо, представник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат раніше сказав, що Іран може передати РФ балістичні ракети Fateh і Zolfagha. Українські ППО таким ракетам протистояти не можуть. Потрібні комплекси Patriot PAC-3 і SAMP-T.

Загроза іранських дронів-камікадзе для України

Американське видання The Wall Street Journal опублікувало матеріал, в якому йшлося про те, що Росія та Іран зібралися побудувати в російському місті Єлабуга завод з виробництва бойових безпілотників. На території РФ збираються виробляти 6000 модернізованих іранських дронів Shahed-136. Ситуація небезпечна для України та інших країн, які можуть стати мішенню для таких дронів.

В Інституті вивчення війни припустили, що окупанти РФ до травня поточного року можуть використати ще 1750 БПЛА проти України. На думку аналітиків, росіяни все більше покладаються на іранські безпілотники, оскільки запаси своїх ударних дронів у них, схоже, виснажені.

Військовий експерт Олександр Коваленко вважає, що агресор Росія навряд чи буде здатна виробляти 6 тисяч іранських дронів. На його думку, загарбники отримають можливість запустити БПЛА хіба що після того, як Україна вийде на кордони 1991 року.

Дивіться відео ТСН - в Ізраїлі заговорили про допомогу Україні у боротьбі проти зброї Ірану

Удари агресора Росії дронами Ірану по Україні:

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