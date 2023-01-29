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Росія може залишитися без БПЛА і ракет від Тегерана: Жданов пояснив ситуацію з вибухами в Ірані

29 січня 2023, 17:28
Якщо в результаті вибухів в Ірані було завдано шкоди заводу з виробництва дронів, Москва зіткнеться з проблемами, вважає військовий експерт Олег Жданов.
Іран, Жданов, БПЛА
Росія може залишитися без наступної партії "шахедів" - Жданов / Колаж УНІАН, mil.in.ua, скріншот YouTube

Вибухи в Ірані, які могли зачепити завод з виробництва дронів-камікадзе, можуть залишити Росію без безпілотників, що застосовуються агресором проти України. Якщо в іранській державі почалося внутрішнє протистояння і воно перетвориться на громадянську війну, тоді Тегеран повністю припинить будь-які військові постачання Москві. Про це заявив полковник ЗСУ, військовий експерт Олег Жданов.

У коментарі Главреду він розповів про те, що вибухи в Ірані важливі для України – якщо удари дійсно припали на військові об'єкти, країна-окупант залишиться без наступної партії ударних БПЛА і ракет.

"У будь-якому випадку, вибухи на всіх перерахованих об'єктах важливі для України, адже вони означають, що Росія не отримає наступну партію "шахедів", а також балістичні ракети з Ірану", - зазначив Жданов.

Більш того, в разі громадянської війни в Ірані, в яку можуть перерости загострення і заворушення, Тегеран взагалі відмовить Москві в будь-яких озброєннях. Агресор РФ зіткнеться з проблемами в ударах по Україні ракетами і дронами-камікадзе.

"Якщо в Ірані почалося внутрішнє протистояння, воно може вилитися в громадянську війну, і тоді про жодні поставки Росії мови бути не може. Якщо це зовнішнє протистояння, тоді тим більше – Іран не віддасть жодного патрона і жодного снаряда, щоб не послабити свої військові можливості.

Для Росії дестабілізація ситуації в Ірані буде дуже болючою. Адже без іранських "шахедів" і балістичних ракет її можливості в плані нанесення по Україні ударів ракетами і дронами будуть суттєво ослаблені. Так, у Росії є свої ракети, але їх дуже мало і стає все менше й менше.

Тому все це суттєво вплине і на безпеку наших громадян, які перебувають в Україні, і на вогневі можливості Російської Федерації завдавати нам шкоди", - пояснив ситуацію Жданов.

Також, на думку експерта, Росія в такому випадку не зможе перевантажувати українську систему протиповітряної оборони, оскільки у неї для цього не буде стільки дронів.

"Ще одна складність, з якою зіткнеться РФ, втративши іранські безпілотники, пов'язана з наступним моментом. Коли Росія завдає ракетних ударів по українських містах, вона намагається безпілотниками перевантажити наше ППО, щоб ми витрачали ракети ППО і ПРО на "шахеди", а російські ракети в більшій кількості долітали до цілей. Хоча і самими "шахедами" вона намагається наносити вогневе ураження. Мало того, що ця можливість у РФ зникне, так вона ще й втратить можливість перевантажувати наше ППО. Для Росії це буде величезний мінус", - додав експерт.

Крім того, навіть якщо Росії і вдалося налагодити виробництво дронів, в разі проблем в Ірані вона все одно їх не зможе збирати, оскільки не буде комплектуючих.

"До речі, при цьому неважливо, чи є у Росії своє виробництво безпілотників. Навіть якщо вона встигла таке налагодити (відомо, що на заводі в Гомелі збирають ці "шахеди"), залишається питання комплектуючих, які надходили з Ірану. Літаки з Тегерана спочатку літали до Москви, тепер до Мінська. А раз комплектуючих не буде, то й дронів не буде. Тому й власне виробництво дронів Росії, суттєво залежне від поставок з Ірану, теж ускладниться", - підкреслив Олег Жданов.

Вибухи в Ірані

У ніч на 29 січня на території Ірану були нанесені удари по військових об'єктах. Іранське Міноборони повідомляло, що били по військовому підприємству в Ісфахані. Ударами дронів була пошкоджена покрівля одного з цехів. У місті Азершехр сталася масштабна пожежа на нафтохімічному заводі, вибухнули резервуари з нафтою.

За даними Королівського Об'єднаного інституту оборонних досліджень, неподалік від Ісфахана розташоване підприємство Shahed Aviation Industries, яке виробляє дрони-камікадзе 131/136.

Офіційної інформації про те, чи було реально завдано шкоди заводу, який виробляє дрони-камікадзе, наразі немає.

Дивіться відео ТСН - США намагаються перешкодити Ірану виробляти і постачати дрони Росії

Війна Росії проти України:

безпілотник Олег Жданов новини Ірану війна Росії та України
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