"Буде жарко": колаборанти масово тікають з Донбасу в РФ - Данілов

Колаборанти, які допомагали окупантам, намагаються виїхати до Росії з Луганської та Донецької областей.

Колаборанти тікають з Донбасу / Колаж фото УНІАН, 93-тя ОМБр Холодний Яр

Російські окупанти намагаються захопити нові українські території, однак у них нічого не виходить. Українські військові дають потужну відсіч і готуються до контрнаступу. Колаборанти розуміють, що найближчим часом буде спекотно, і тепер вони масово тікають до РФ. Про це в ефірі телемарафону заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

Колаборанти, які допомагали окупантам, намагаються виїхати з Луганської та Донецької областей.

"На сьогоднішній день маємо інформацію про величезні черги на виїзд з Донецької та Луганської областей населення в бік РФ. Ті колаборанти, які там допомагали окупантам, зараз стоять у чергах, щоб покинути територію цих областей", - повідомив Данілов.

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Контрнаступ ВСУ

Раніше ексдиректор у справах Європи в Радбезі США, підполковник Армії США Алекс Віндман зазначав, що у найближчі рік-два немає жодних шансів, що Росія зможе переломити хід війни на свою користь. До кінця 2023 року ситуація почне входити у фазу дипломатії з переговорами. До зими 2023 року РФ, ймовірно, "спалить" більшу частину своїх військ, а потім перейде до оборони, після чого Україна зможе вести наступ, вважає Віндман.

Видання The Economist з посиланням на європейських чиновників писало, що Україна швидко готується до проведення контрнаступу. За минулі три місяці з 9 грудня 2022 року і досі вона отримала 40% всієї військової допомоги, яку обіцяв Пентагон з початку повномасштабної війни – йдеться про допомогу на суму понад 8 мільярдів доларів.

Нагадаємо, військовий експерт Олег Жданов зазначає, що українські військові готуються до потужного контрнаступу, який найімовірніше відбудеться у Запорізькій та Херсонській областях. Російські окупанти бояться і намагаються підготуватися до цього – риють траншеї, будують укріплення, створюють лінії оборони.

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