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РФ таємно отримала від Ірану ракети, 300 тисяч снарядів і 100 мільйонів куль — Sky News

8 березня 2023, 12:35
Вантаж перевозили кораблями, наповнивши боєприпасами близько 200 тисяч контейнерів. Щоб обійти санкції, РФ розплатилася готівкою.
Российский корабль, флаг Ирана, флаг РФ
Іран таємно передав Росії 100 мільйонів куль і 300 тисяч снарядів/ Міноборони РФ, УНІАН, pixabay.com

Іран таємно передав країні-агресору Росії близько 100 мільйонів куль і 300 тисяч снарядів. Їх доставили в РФ кораблями на початку 2023 року, ймовірно, для війни проти України.

Такі вантажі перевозили судна Musa Jalil та Begey, які 10 та 12 січня вийшли з іранського порту під російським прапором. Про це повідомляє Sky News з посиланням на джерела у британських спецслужбах.

Кораблі йшли через Каспійське море. Вони з невідомих причин кілька днів зупинялися біля берегів Туркменістану. 27 січня 2023 року судна прибули в російський порт Астрахань, а залишили його лише 3 лютого.

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Зазначається, що на двох суднах було близько 200 контейнерів зі зброєю та боєприпасами. Джерело повідомило, що Іран міг передати Росії:

  • 40-мм гранати для гранатометів,
  • 107-мм протитанкові ракети,
  • мінометні снаряди різних розмірів – 60 мм, 81 мм і 120 мм,
  • артилерійські ракети (130 мм, 122 мм та 152 мм),
  • бронебійні снаряди (115 мм та 125 мм),
  • 100 мільйонів куль різного розміру для автоматів, кулеметів та пістолетів,
  • 10 тисяч бронежилетів і шоломів.

Для того, щоб обійти санкції, країна-агресорка РФ розплатилася за ці товари готівкою.

Співпраця Росії та Ірану

Нагадаємо, наприкінці січня, в місті Ісфахан (Іран) прогримів вибух на заводі Міністерства оборони, який спеціалізується на виробництві боєприпасів. Завод атакували безпілотники. Згідно даних Королівського Об'єднаного інституту оборонних досліджень (RUSI), поблизу Ісфахана розташоване іранське підприємство Shahed Aviation Industries, що виробляє дрони-камікадзе Shahed 131/136.

Після цього полковник ЗСУ, військовий експерт Олег Жданов зазначав, що вибухи в Ірані, які могли зачепити завод з виробництва дронів-камікадзе, можуть залишити Росію без безпілотників, що застосовуються агресором проти України.

Також раніше повідомлялося, що країна-окупант Росія і її союзник Іран через неефективні санкції Заходу заволоділи компонентами зі США для виробництва ударних дронів-камікадзе. Більшість західних держав, чиї деталі були виявлені в іранських безпілотниках, заперечують їх прямі постачання Москві, Тегерану або Мінську.

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