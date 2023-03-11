"Там усіяно все трупами": найближчим часом стане видно ефект від оборони Бахмута - Данілов

У деяких місцях бої за Бахмут йдуть всередині міста. ЗСУ тримають оборону і відбивають атаки ворога.

Оборона Бахмута дуже корисна для України / Колаж УНІАН, Міноборони Білорусі

Російські окупанти не залишають спроб захопити Бахмут у Донецькій області. Українські військові продовжують протистояти ворогу і боротися за кожен сантиметр української землі. Вже найближчим часом буде відчутно те, наскільки корисною є оборона Бахмута. Про це в ефірі телемарафону заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

Він зазначив, що вчора, 10 березня, відбулося 3-годинне засідання Ставки, на якому обговорювалася тема Бахмута та інших ділянок на фронті. У деяких місцях бої йдуть вже всередині міста. Однак ЗСУ щодня знищують окупантів у величезній кількості.

"Ви навіть не можете уявити, наскільки це буде нам корисно, для країни і нашої армії в найближчому майбутньому. Там перелопачується величезна кількість гидоти, що увірвалася на нашу територію. Як доповідав Сирський, там всіяно все трупами цих росіян, "вагнерівців", їх ніхто не забирає, тому що вони нікому не потрібні", - сказав Данілов.

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Ситуація в Бахмуті

Раніше командувач Сухопутними військами ЗСУ, генерал-полковник Олександр Сирський зазначав, що армія України не дала окупаційним військам Росії захопити Бахмут Донецької області і взяти місто в оперативне оточення. Однак ситуація у Бахмуті залишається дуже складною. Кожен крок може кардинально змінити обстановку.

Також Сирський зазначав, що героїчна оборона Бахмута Донецької області підрозділами Збройних сил України не дає російським окупантам просуватися вперед. За його словами, тим самим Україна має можливість виграти час для підготовки весняного контрнаступу.

Повідомлялося, що підрозділи Збройних сил України зуміли провести контрнаступальні дії проти російських окупантів у Бахмуті Донецької області. ЗСУ завдали удару системою HIMARS по російському транспортному вузлу у Волновасі Донецької області.

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