Іран розширює співпрацю з РФ: укладено договір на придбання російських винищувачів Су-35

Іранські ЗМІ стверджують, що російський винищувач є одним із найпотужніших винищувачів четвертого й більше покоління у світі.

Іран оголосив про укладання договору з РФ про купівлю Су-35 / pixabay.com, Вікіпедія

У суботу, 11 березня, постійне представництво Ірану при ООН повідомило про завершення укладання контракту з країною-агресоркою Росією на закупівлю винищувачів четвертого покоління Су-35. Про це пише іранське видання Irib News Agency.

Як зазначив представник Ірану в ООН Амір Саїд Іравані, ці винищувачі технічно прийнятні для його держави. Такий контракт став можливим після того, як у 2020-му закінчилася дія ембарго ООН на закупівлю озброєння.

Іранські ЗМІ стверджують, що російський винищувач є одним із найпотужніших винищувачів четвертого й більше покоління у світі. Він може виявляти 30 цілей та одночасно уражати 8. Винищувач оснащений ракетами класу "повітря-повітря", "повітря-земля", протикорабельними та протирадіолокаційними ракетами, а також має можливість стрільби бомбами, лазерними, супутниковими та радіолокаційними ракетами.

відео дня

Зауважимо, що протягом останнього року Іран значно розширив свої відносини з Росією в різних галузях, включаючи військову сферу. Щодо цього неодноразово висловлювали стурбованість у США.

Співпраця Росії та Ірану

Нагадаємо, наприкінці січня, в місті Ісфахан (Іран) прогримів вибух на заводі Міністерства оборони, який спеціалізується на виробництві боєприпасів. Завод атакували безпілотники. Згідно даних Королівського Об'єднаного інституту оборонних досліджень (RUSI), поблизу Ісфахана розташоване іранське підприємство Shahed Aviation Industries, що виробляє дрони-камікадзе Shahed 131/136.

Після цього полковник ЗСУ, військовий експерт Олег Жданов зазначав, що вибухи в Ірані, які могли зачепити завод з виробництва дронів-камікадзе, можуть залишити Росію без безпілотників, що застосовуються агресором проти України.

Також раніше повідомлялося, що країна-окупант Росія і її союзник Іран через неефективні санкції Заходу заволоділи компонентами зі США для виробництва ударних дронів-камікадзе. Більшість західних держав, чиї деталі були виявлені в іранських безпілотниках, заперечують їх прямі постачання Москві, Тегерану або Мінську.

Нещодавно стало відомо, що Іран таємно передав країні-агресору Росії близько 100 мільйонів куль і 300 тисяч снарядів. Їх доставили в РФ кораблями на початку 2023 року, ймовірно, для війни проти України. Такі вантажі перевозили судна Musa Jalil та Begey, які 10 та 12 січня вийшли з іранського порту під російським прапором.

Вас може зацікавити: