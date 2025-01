Христя Фріланд може замість Трюдо обійняти посаду прем'єра Канади - ЗМІ

Ви дізнаєтеся:

Колишня міністерка фінансів і віцепрем'єр-міністерка Канади, а також українка за походженням Христя Фріланд незабаром оголосить про участь у боротьбі за посаду лідера Ліберальної партії, який також стане прем'єром після відставки Джастіна Трюдо. Про це повідомляє CBC News.

Зазначається, що Фріланд офіційно оголосить про намір поборотися за лідерство в рідній партії до 20 січня. У день, коли складе присягу новообраний президент США Дональд Трамп.

Христя Фріланд 16 грудня несподівано подала у відставку через розбіжності з прем'єром Джастіном Трюдо. Вона пояснила, що останні кілька тижнів у них із Трюдо виникли розбіжності щодо того, як Канаді збалансувати свої видатки, щоб підготуватися до очікуваних кроків нової адміністрації Білого дому - оскільки Дональд Трамп погрожує Канаді високими митами.

У листі до Трюдо, який згодом вона опублікувала в соцмережах, йшлося про те, що в неї не було іншого вибору, окрім як піти у відставку. Зокрема це сталося після того, як Трюдо запропонував перевести Фріланд на іншу посаду в уряді.

17 грудня Трамп позитивно висловився про відставку Фріланд.

6 січня Джастін Трюдо оголосив, що має намір піти у відставку з посади прем'єр-міністра Канади і глави правлячої Ліберальної партії після того, як пройдуть вибори нового лідера політсили.

Як писав Главред, президент України Володимир Зеленський проводив телефонну розмову з Джастіном Трюдо, який поінформував про відправку першої системи ППО NASAMS, замовленої Канадою.

Крім того, Джастін Трюдо анонсував новий додатковий пакет військової підтримки для України в обсязі 500 мільйонів канадських доларів. Очільник уряду Канади засуджував російські удари по території України і запевняв, що його країна готова надати необхідну медичну підтримку постраждалим унаслідок російського удару по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві.

Водночас Канада може передати Україні заборонену зброю для боротьби з російськими окупантами.

Хто така Христя Фріланд

Христя Фріланд - канадська політикиня, колишня журналістка, редакторка і письменниця. Член Ліберальної партії та Палати громад Канади з 2013 року. Обіймала посади міністра зовнішньої торгівлі (2015-2017), міністра закордонних справ (2017-2019), міністра зі зв'язків з урядами провінцій (2019-2020), заступника прем'єр-міністра (2019-2024) і міністра фінансів (2020-2024). Працювала в різних виданнях, зокрема в Financial Times, The Globe and Mail і Thomson Reuters. Авторка книжок "Продаж століття" (2000) про перехід Росії від комунізму до капіталізму і "Плутократи: розквіт глобальних надбагатіїв і занепад усіх інших" (2012). Володіє англійською, французькою, українською, російською та італійською мовами.