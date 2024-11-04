Канада готує відправку першої систему ППО NASAMS: Зеленський розкрив деталі рішення

Країни також узгодили співпрацю в межах канадського головування у "Групі семи" наступного року.

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Україна отримає NASAMS / колаж: Главред, фото: ОПУ, Вікіпедія

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, який проінформував про відправку першої системи ППО NASAMS, замовленої Канадою. Вона має надійти в Україну до кінця цього року.

Під час розмови лідери обговорили подальшу оборонну підтримку України та ситуацію на полі бою, зокрема щодо залучення Північної Кореї до війни, йдеться у Telegram-каналі Зеленського.

Джастін Трюдо також підтвердив підтримку Плану перемоги, представленого українською делегацією за дорученням Зеленського на нещодавній конференції.

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Володимир Зеленський подякував за проведення Міністерської конференції з людського виміру Формули миру, яка відбулася 30-31 жовтня в Монреалі.

Що відомо про NASAMS / Інфографіка: Главред

"Вдячний тобі, Джастіне, твоїй команді та всім залученим за успішно проведену тематичну конференцію за четвертим пунктом Формули миру "Звільнення полонених і депортованих осіб". Наступний етап - підготовка підсумкового документа - Плану миру - за результатами всіх тематичних конференцій", - зазначив Президент.

Крім того, вони узгодили співпрацю в межах канадського головування у "Групі семи" наступного року.

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