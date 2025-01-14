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"Буде як зі Сталіним": Путіна можуть усунути одним із 3-х варіантів – Ягун

Альона Вороніна
14 січня 2025, 20:24
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З Путіним може повторитися приблизно така сама ситуація, як була зі Сталіним, коли він у певний момент вирішив провести чистку серед найближчого оточення.
'Буде як зі Сталіним': Путіна можуть усунути одним із 3-х варіантів – Ягун
Путіна можуть усунути одним із 3-х варіантів, зазначає Ягун/ колаж: Главред, фото: Facebook В. Ягуна, сайт Кремля

Основні тези Ягуна:

  • Найкращі передумови для усунення Путіна були тоді, коли ще був Пригожин
  • Є три варіанти, як може бути усунути Путін
  • З Путіним може повторитися така ж ситуація, яка була зі Сталіним

Найкращі передумови для усунення російського диктатора Володимира Путіна були тоді, коли ще був живий Євген Пригожин. Тоді було два варіанти, як міг бути усунутий глава Кремля.

Перший варіант – заколот генералів, другий – заколот бізнесменів. Таку думку висловив колишній заступник голови СБУ, генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун під час чату на Главреді.

"Передумови були тільки тоді, коли був Пригожин. І було лише два варіанти, якими можна було скинути Путіна. По-перше, заколот генералів, який фактично і був створений за мовчазною згодою Шойгу і Герасимова. Але він не вдався. Пригожина немає, Вагнера – фактично теж. Ті генерали, які підтримували Вагнер, просто зникли з російського поля, наприклад, Суровікін. Також розгромлено міністерство оборони РФ, і чимало генералів публічно або непублічно вивели з керівництва цим відомством. Шойгу перевели на іншу посаду. І Путін вважає, що він бодай опосередковано цю небезпеку для себе зняв", – зазначив Ягун.

Другий варіант передбачав, що російські бізнесмени могли влаштувати заколот проти Путіна.

"По-друге, заколот бізнесменів. Залишаються тільки бізнесмени, але вони без силової підтримки просто неспроможні усунути Путіна", – сказав генерал-майор запасу СБУ.

Проте він назвав і третій варіант – найближчі до Путіна особи, які в певний момент, можливо, коли Путін стане вкрай токсичним і здійснить неймовірний злочин, просто ліквідують його і всі гріхи повісять на нього.

"Тобто заколот найближчих соратників Путіна, "своїх" для нього. Може повторитися приблизно така сама ситуація, як була зі Сталіним, коли він у певний момент вирішив провести чистку серед найближчого оточення. Тоді найближче оточення сказало "досить" – і Сталіна не стало. Причому його не стало, як для грузина, у досить молодому віці, тож він би міг наробити багато чого в своєму оточенні", – сказав Ягун.

За його словами, також є варіанти, які просто неможливо передбачити, наприклад, певний обвал, який спровокує усунення Путіна, або якогось капітана з охорони Путіна просто перемкне, і він почне стріляти. "Чорний лебідь" для Росії – це досить звична річ, зазначив генерал-майор запасу СБУ.

"Якось я намагався підрахувати тих лідерів Радянського Союзу і Російської імперії, які мирно пішли на відпочинок, – нарахував усього трьох: Хрущов, Горбачов і певною мірою Єльцин. Вони були змушені залишити посади під тиском, але залишилися живими. Путіну такий шлях точно не світить", – підсумував він.

Дивіться відео розмови з генерал-майором запасу СБУ Віктором Ягуном:

Чи можуть скинути Путіна в РФ – останні новини

Раніше Главред повідомляв, що опозиційний журналіст, соціолог і медіаексперт Ігор Яковенко описав сценарій для Путіна в РФ. Саме страх став цементом, який згуртовує верхівку путінського режиму. При цьому більшість верхівки влади в РФ ненавидить Путіна лютою ненавистю.

У The Telegraph повідомляли, що провал на Курщині може стати кінцем Путіна. Українські війська за останні кілька днів завдали російським військам у Курську справжнього удару.

Нагадаємо, в ЦПД розповіли про розпад РФ і назвали терміни. Контрольоване розділення РФ відбудеться за двох важливих умов.

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Хто такий Віктор Ягун

Віктор Ягун - український військовий, громадський діяч, генерал-майор запасу Служби безпеки України. У період з березня 2014-го по червень 2015-го року був заступником голови СБУ. Під проводом Ягуна добувалася і оприлюднювалася інформація про участь російських військ і роботу спецслужб у війні проти України на Донбасі. Учасник ООС на Донбасі.

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