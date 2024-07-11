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Канада анонсувала новий пакет військової допомоги Україні на $500 млн

Анна Ярославська
11 липня 2024, 08:02
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Джастін Трюдо зустрівся з президентом Володимиром Зеленським на полях саміту НАТО у Вашингтоні.
Джастін Трюдо, Володимир Зеленський
Джастін Трюдо і Володимир Зеленський зустрілися на саміті НАТО у Вашингтоні / Колаж: Главред, фото: Офіс президента

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо анонсував новий додатковий пакет військової підтримки для України в обсязі 500 мільйонів канадських доларів.

Трюдо зустрівся з президентом Володимиром Зеленським на полях саміту НАТО у Вашингтоні, повідомляє Офіс президента.

Вони засудили нещодавню ракетну атаку РФ по Україні. Глава уряду Канади наголосив, що його країна готова надати необхідну медичну підтримку постраждалим унаслідок російського удару по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві.

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Також лідери обговорили оборонні потреби України та скоординували співпрацю в межах коаліції винищувачів.

Зеленський розповів про необхідність розширення тренувальних місій українських пілотів.

Трюдо і Зеленський обмінялися думками щодо можливості додаткового навчання для українських льотчиків на канадських авіасимуляторах і проведення в Канаді однієї з тематичних зустрічей за підсумками першого Саміту миру.

Військова допомога Україні - останні новини

На відкритті саміту НАТО у Вашингтоні 9 липня президент США Джо Байден анонсував передачу Україні додаткових систем ППО. Зокрема, Сполучені Штати Америки нададуть Києву додаткову батарею ЗРК Patriot. Дві батареї Patriot надійдуть від Німеччини та Румунії. Ще одну спільно зберуть Нідерланди з іншими партнерами. Італія передасть систему SAMP-T.

Керівники США, Нідерландів, Німеччини, Італії та Румунії зобов'язалися надати Україні додаткові засоби протиповітряної оборони. Загалом партнери пообіцяли виділити понад один мільярд доларів на підтримку ППО України, нові системи ППО та "сотні додаткових перехоплювачів впродовж наступного року".

Зазначимо також, що під час саміту НАТО у Вашингтоні Велике Герцогство Люксембург і Україна підписали взаємну угоду з безпеки. З боку України угоду підписав президент Володимир Зеленський, а з боку Люксембургу - прем'єр-міністр Люк Фріден.

Саміт НАТО 2024 - що про нього відомо

Саміт НАТО відбудеться з 9 по 11 липня 2024 року в столиці США, Вашингтоні, та буде присвячений 75-річчю альянсу. Саміт було офіційно запропоновано 2023 року під час Саміту НАТО у Вільнюсі.

На саміт у Вашингтоні запрошено міністрів закордонних справ 35 країн-партнерів, які не входять до НАТО.Серед запрошених – міністри закордонних справ Ізраїлю, Єгипту, Йорданії, Катару та Об'єднаних Арабських Еміратів.

Також це вже буде третій саміт поспіль, у роботі якого візьмуть участь не лише глави держав усіх 32 країн-членів НАТО, а й лідери країн-партнерів Індо-Тихоокеану: Австралії, Японії, Південної Кореї та Нової Зеландії.

Як писало видання The New York Times, на саміті НАТО у Вашингтоні Україна не отримає запрошення до Альянсу через позицію Сполучених Штатів і Німеччини. Зазначається, що Альянс не хоче приймати нового члена, який через пакт про колективну безпеку може втягнути його в найбільшу сухопутну війну в Європі з 1945 року.

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