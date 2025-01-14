В Україні спрощено перебронювання через "Дію": не потрібно чекати 72 години

Кабмін дозволив із 22 січня до 1 березня перебронювати співробітників у режимі реального часу.

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В Україні спрощено перебронювання через "Дію" / Колаж: Главред, фото: Сили територіальної оборони ЗСУ, pexels

Ви дізнаєтеся:

Яких працівників уряд дозволив бронювати в повному обсязі

Алгоритм дій, якщо керівник хоче перебронювати працівників

Коментар Федорова щодо перебронювання

Уряд України дозволив підприємствам з оновленим статусом критично важливих з 22 січня до 1 березня перебронювати співробітників через портал "Дія" без необхідності очікування 72 години. Відповідне рішення Кабінет міністрів ухвалив на засіданні 14 січня. Про це повідомляють на сайті Мінекономіки.

"Бронювання таких працівників здійснюватиметься в режимі реального часу. Ці зміни вирішать складнощі, що виникли через 72-годинну паузу між завершенням попереднього терміну бронювання та оформленням нового", - пояснило Мінекономіки. відео дня

Крім того, уряд дозволив у повному обсязі бронювати працівників медзакладів державної та комунальної форм власності (раніше було 50% від кількості військовозобов'язаних). Уточнюється, що йдеться про заклади громадського здоров'я, установи, що здійснюють діяльність із судово-медичної та судово-психіатричної експертизи, а також центри крові.

"Спрощення процедури бронювання для медзакладів є своєчасним рішенням, що враховує їхню критичну роль у підтримці життєдіяльності країни. Особливо важливим є скасування обмежень щодо обсягів бронювання для медичних працівників закладів охорони здоров'я", - наводяться в повідомленні слова заступника міністра економіки Віталія Кіндратіва.

Зазначається, що серед іншого Кабмін надав Міністерству розвитку громад і територій право затверджувати перелік українських неурядових організацій, що реалізують гуманітарні проєкти коштом міжнародних партнерів.

У Мінекономіки пояснили, що для цього потрібно підготувати пакет документів відповідно до нових критеріїв, звернутися до профільного міністерства або обласної військової адміністрації та дочекатися рішення комісії з присвоєння статусу.

Якщо керівник хоче перебронювати працівників, не чекаючи 28 лютого, то необхідно:

підтвердити критичність згідно з новими критеріями,

анулювати попереднє бронювання працівника,

подати заяву на бронювання (у такому разі не потрібно буде чекати 72 години).

Зі свого боку, віцепрем'єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров уточнив, що актуальне бронювання діє до 28 лютого 2025 року.

За його словами, алгоритм на порталі "Дія" не змінився і передбачає чотири кроки:

Зайдіть у кабінет громадянина та оберіть "Подати заяву",

вкажіть дані кандидатів для бронювання,

підтвердіть, що зарплата працівника становить понад 20 000 грн.,

перевірте заяву та підпишіть.

"Також підприємці мають оновити статус критичності до 28 лютого: подати пакет документів, що підтверджує відповідність критеріям, до відповідного державного органу", - нагадав Федоров.

Детальна інструкція доступна за посиланням.

экономическое бронирование инфографика / Инфографика: Главред

Бронювання в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, якщо підприємство втрачає статус критичного або не відповідає його критеріям, вже після 28 лютого військовозобов'язані в Україні можуть втратити бронювання. Як пояснив нардеп Олександр Федієнко, у такому разі ТЦК мають право мобілізувати таких працівників.

Також у Мінекономіки розповіли, що керівники критично важливих підприємств матимуть 72 години для поновлення бронювання після 28 лютого. Забронювати працівників можна на порталі Дія.

Водночас прем'єр-міністр Денис Шмигаль поділився інформацією про рівень зарплат для броні від мобілізації. За словами прем'єра, вживаються заходи для підвищення зарплати в комунальних підприємствах.

Більше новин про мобілізацію:

Хто такий Михайло Федоров Федоров Михайло - український підприємець і державний діяч. З 29 серпня 2019 року - віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України в уряді Олексія Гончарука та Дениса Шмигаля. Ініціатор електронного сервісу державних послуг "Дія". Наймолодший міністр в історії української політики. У минулому Народний депутат України IX скликання. Учасник списку "Forbes 30 до 30" як молодий візіонер. Радник Президента (поза штатом) з цифрового напряму. Керівник digital-напрямку передвиборчої кампанії кандидата в президенти України Володимира Зеленського 2019 року. Член Ради національної безпеки і оборони України з 19 березня 2021 року. Член Ставки Верховного Головнокомандувача України з 22 листопада 2023 року.

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