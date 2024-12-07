Канада може передати Україні заборонену зброю: що відомо

Вилучена зброя може використовуватись в Україні для боротьби з окупантами.

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Вогнепальна зброя для України / колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, pixabay

Ключові тези:

Канада забороняє понад 300 різновидів вогнепальної зброї

Цю зброю можуть відправити в Україну

Федеральний уряд працює над планом викупу забороненої зброї у власників

Канада забороняє 324 різновиди вогнепальної зброї, оскільки, за словами міністра громадської безпеки Домініка Леблана, вона має перебувати на полі бою, а не в руках мисливців або любителів спортивної стрільби. Про це повідомляє The Associated Press.

Зазначається, що цю саму зброю може бути відправлено Україні для боротьби з російськими окупантами.

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Міністр оборони Білл Блер підкреслив, що Канада вже звернулася до української влади, яка висловила зацікавленість у деяких видах зброї.

"Будь-яка допомога, яку ми можемо запропонувати українцям - це один крок до їхньої перемоги", - зазначив міністр.

За словами видання, Федеральний уряд працює над планом викупу забороненої зброї у приватних власників.

Військова допомога Україні - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, США планують передати Україні всю допомогу на суму в 61 мільярд доларів, яка була затверджена Конгресом США. Передати допомогу планують до кінця терміну чинного президента Джо Байдена.

Радник Байдена з національної безпеки США Джейк Салліван заявив, що Білий дім за президентства Джо Байдена розробив останню стратегію підтримки України, яка включає у себе надання "лавини" військової допомоги нашій державі, а також запровадження масштабних нових санкції проти країни-агресорки Росії.

Крім того, Україна отримає від Сполучених Штатів новий пакет військової допомоги в розмірі 725 мільйонів доларів. До нового пакета увійшли боєприпаси, дрони та міни.

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Що відомо про The Associated Press? Associated Press (скор. AP) — одне з найбільших у світі інформаційне агентство США, всесвітня новинна мережа. Агенція заснована в травні 1846 р. за ініціативи видавця газети "Нью-Йорк сан" Мозеса Біча. Штаб-квартира розташована в Нью-Йорку. АР обслуговує тисячі ЗМІ (преса, радіо, телебачення) в різних країнах, обмінюється інформацією з багатьма іншими міжнародними і національними інформагентствами, пише Вікіпедія.

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