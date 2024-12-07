Канада може передати Україні заборонену зброю: що відомо

Ключові тези:
- Канада забороняє понад 300 різновидів вогнепальної зброї
- Цю зброю можуть відправити в Україну
- Федеральний уряд працює над планом викупу забороненої зброї у власників
Канада забороняє 324 різновиди вогнепальної зброї, оскільки, за словами міністра громадської безпеки Домініка Леблана, вона має перебувати на полі бою, а не в руках мисливців або любителів спортивної стрільби. Про це повідомляє The Associated Press.
Зазначається, що цю саму зброю може бути відправлено Україні для боротьби з російськими окупантами.
Міністр оборони Білл Блер підкреслив, що Канада вже звернулася до української влади, яка висловила зацікавленість у деяких видах зброї.
"Будь-яка допомога, яку ми можемо запропонувати українцям - це один крок до їхньої перемоги", - зазначив міністр.
За словами видання, Федеральний уряд працює над планом викупу забороненої зброї у приватних власників.
Військова допомога Україні - що відомо
Нагадаємо, як повідомляв Главред, США планують передати Україні всю допомогу на суму в 61 мільярд доларів, яка була затверджена Конгресом США. Передати допомогу планують до кінця терміну чинного президента Джо Байдена.
Радник Байдена з національної безпеки США Джейк Салліван заявив, що Білий дім за президентства Джо Байдена розробив останню стратегію підтримки України, яка включає у себе надання "лавини" військової допомоги нашій державі, а також запровадження масштабних нових санкції проти країни-агресорки Росії.
Крім того, Україна отримає від Сполучених Штатів новий пакет військової допомоги в розмірі 725 мільйонів доларів. До нового пакета увійшли боєприпаси, дрони та міни.
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Що відомо про The Associated Press?
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