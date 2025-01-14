Дрони підірвали резервуари НПЗ: нові деталі удару по Саратовській області

Важливо:
- Дрони уразили щонайменше два резервуари Саратовського НПЗ
- НПЗ розташований недалеко від авіабази стратегічної авіації "Енгельс"
Українські дрони уразили щонайменше два резервуари Саратовського нафтопереробного заводу.
Про це свідчать супутникові знімки Planet Labs за 14 січня, які є в розпорядженні "Схем", повідомляє "Радіо Свобода".
НПЗ, по якому було завдано удару, розташований недалеко від авіабази стратегічної авіації "Енгельс", де розташовані Ту-95 і Ту-160, які російська армія систематично використовує для обстрілів території України.
Подробиці удару по цілях у РФ
За даними джерела "Радіо Свобода", СБУ і Сил оборони здійснили атаку на низку російських стратегічних об'єктів:
- Саратовський НПЗ;
- Алексинський хімічний комбінат у Тульській області;
- склади боєприпасів (ФАБ, керованих авіаційних бомб, крилатих ракет) на аеродромі Енгельс;
- Брянський хімічний завод.
Далекобійні удари по РФ - останні новини за темою
Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ завдали наймасовішого удару по РФ. У Генеральному штабі ЗСУ підтвердили ураження стратегічних цілей загарбників.
Як повідомляв Главред, у ніч на вівторок, у Росії прогриміла серія вибухів. 14-й окремий полк БпАК повідомив про повторне ураження інфраструктури військового аеродрому "Енгельс-2". Відомо, що українські військові уразили нафтобазу "Кристал".
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що дрони атакували Воронезьку область. Метою атаки міг бути військовий аеродром "Балтимор".
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