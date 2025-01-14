Дрони підірвали резервуари НПЗ: нові деталі удару по Саратовській області

НПЗ, по якому було завдано удару, розташований недалеко від авіабази стратегічної авіації "Енгельс".

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Наслідки удару по Саратовському НПЗ / Колаж: Главред, фото: NV, 164.ru

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Дрони уразили щонайменше два резервуари Саратовського НПЗ

НПЗ розташований недалеко від авіабази стратегічної авіації "Енгельс"

Українські дрони уразили щонайменше два резервуари Саратовського нафтопереробного заводу.

Про це свідчать супутникові знімки Planet Labs за 14 січня, які є в розпорядженні "Схем", повідомляє "Радіо Свобода".

відео дня

НПЗ, по якому було завдано удару, розташований недалеко від авіабази стратегічної авіації "Енгельс", де розташовані Ту-95 і Ту-160, які російська армія систематично використовує для обстрілів території України.

/ Радіо Свобода

/ Радіо Свобода

Подробиці удару по цілях у РФ

За даними джерела "Радіо Свобода", СБУ і Сил оборони здійснили атаку на низку російських стратегічних об'єктів:

Саратовський НПЗ;

Алексинський хімічний комбінат у Тульській області;

склади боєприпасів (ФАБ, керованих авіаційних бомб, крилатих ракет) на аеродромі Енгельс;

Брянський хімічний завод.

/ Главред

Далекобійні удари по РФ - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ завдали наймасовішого удару по РФ. У Генеральному штабі ЗСУ підтвердили ураження стратегічних цілей загарбників.

Як повідомляв Главред, у ніч на вівторок, у Росії прогриміла серія вибухів. 14-й окремий полк БпАК повідомив про повторне ураження інфраструктури військового аеродрому "Енгельс-2". Відомо, що українські військові уразили нафтобазу "Кристал".

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що дрони атакували Воронезьку область. Метою атаки міг бути військовий аеродром "Балтимор".

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