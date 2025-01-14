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Дрони підірвали резервуари НПЗ: нові деталі удару по Саратовській області

Олексій Тесля
14 січня 2025, 19:52
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НПЗ, по якому було завдано удару, розташований недалеко від авіабази стратегічної авіації "Енгельс".
Скріншот
Наслідки удару по Саратовському НПЗ / Колаж: Главред, фото: NV, 164.ru

Важливо:

  • Дрони уразили щонайменше два резервуари Саратовського НПЗ
  • НПЗ розташований недалеко від авіабази стратегічної авіації "Енгельс"

Українські дрони уразили щонайменше два резервуари Саратовського нафтопереробного заводу.

Про це свідчать супутникові знімки Planet Labs за 14 січня, які є в розпорядженні "Схем", повідомляє "Радіо Свобода".

відео дня

НПЗ, по якому було завдано удару, розташований недалеко від авіабази стратегічної авіації "Енгельс", де розташовані Ту-95 і Ту-160, які російська армія систематично використовує для обстрілів території України.

Скріншот
/ Радіо Свобода
Скріншот
/ Радіо Свобода

Подробиці удару по цілях у РФ

За даними джерела "Радіо Свобода", СБУ і Сил оборони здійснили атаку на низку російських стратегічних об'єктів:

  • Саратовський НПЗ;
  • Алексинський хімічний комбінат у Тульській області;
  • склади боєприпасів (ФАБ, керованих авіаційних бомб, крилатих ракет) на аеродромі Енгельс;
  • Брянський хімічний завод.
Дрони підірвали резервуари НПЗ: нові деталі удару по Саратовській області
/ Главред

Далекобійні удари по РФ - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ завдали наймасовішого удару по РФ. У Генеральному штабі ЗСУ підтвердили ураження стратегічних цілей загарбників.

Як повідомляв Главред, у ніч на вівторок, у Росії прогриміла серія вибухів. 14-й окремий полк БпАК повідомив про повторне ураження інфраструктури військового аеродрому "Енгельс-2". Відомо, що українські військові уразили нафтобазу "Кристал".

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що дрони атакували Воронезьку область. Метою атаки міг бути військовий аеродром "Балтимор".

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Радіо Свобода

Інтернет-видання і радіостанція, що позиціонує себе як приватний некомерційний інформаційно-новинний засіб масової інформації. Фінансується Конгресом США. Її загальна аудиторія становить 35 млн слухачів. Робота українського відділу Радіо Свобода розпочалася у квітні 1954 року.

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Саратов НПЗ війна Росії та України атака дронів
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