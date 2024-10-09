Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

"Вибір із двох зол": Золотарьов сказав, хто вигідніший Україні - Трамп чи Гарріс

Анна Ярославська
9 жовтня 2024, 10:43
158
У США можуть повторитися події 2020 року. І тоді Вашингтону буде не до України.
Дональд Трамп, Камала Харрис, Владимир Зеленский
Будь-який результат виборів у США - вибір із двох зол / Колаж: Главред, фото: ОП, ua.depositphotos.com

Будь-який результат виборів президента у США є для України вибором із двох зол. При цьому ситуація в Америці може закінчиться так, що Вашингтону буде не до Києва. Про це в інтерв'ю Главреду розповів політолог, директор аналітичного центру Третій сектор Андрій Золотарьов.

За його словами, є ймовірність повторення в тій чи іншій формі подій, які відбувалися навколо Капітолія в рамках президентських виборів 2020 року.

"Можлива ситуація позначиться і на політиці США щодо Києва, оскільки якщо політичний градус у Штатах зашкалить до критичної позначки, буде вже не до України", - припустив експерт.

відео дня

Золотарьов вважає, що відносини Зеленського і Трампа залишаються непростими.

"Для Банкової зручнішою та зрозумілішою кандидатурою є Гарріс, ніж складний і експресивний Трамп. Але все вирішуватиметься у США, а ймовірність оскарження виборів дуже велика", - сказав.

Політолог додав, що результат виборів у США вирішуватиметься в семи штатах, що коливаються. Один із таких штатів - Пенсильванія, де Зеленський був із візитом у Скрентоні (рідному місті Байдена) на збройовому заводі боєприпасів. За його словами, візит Зеленського на завод демократи використали як елемент своєї передвиборчої кампанії. Оскільки там не було республіканців, вони зчинили політичний скандал, а спікер Палати представників Майк Джонсон на цій хвилі навіть зажадав відставки українського посла у США Оксани Маркарової.

"У цій ситуації можна зробити висновок, що будь-який результат виборів - вибір із двох зол. Очікування політичних змін у Сполучених Штатах не пов'язані з оптимізмом. А Байден - уже "кульгава качка", - резюмував Золотарьов.

Хто такий Андрій Золотарьов

Андрі́й Володи́мирович Золотарьо́в (нар. 15 травня 1965, Дніпропетровськ) — український політолог, керівник центру "Третій сектор". Політконсультант Олександра Рябченка (1994), Володимира Литвина (1994), Юлії Тимошенко (1996-97), повідомляє Вікіпедія.

Вибори у США - останні новини

Президентські вибори у США заплановані на 5 листопада 2024 року. Головними суперниками в нинішніх президентських перегонах виступають колишній президент Дональд Трамп, який представляє Республіканську партію, і чинний віцепрезидент Камала Гарріс від Демократичної партії.

У вересні в США відбулися дебати між кандидатами в президенти Дональдом Трампом і Камалою Гарріс. Представники Республіканської та Демократичної партій висловилися про війну в Україні. Гарріс заявила про підтримку Києва, а Трамп двічі ухилився від прямої відповіді і сказав, що в інтересах Америки, щоб війна закінчилися.

'Вибір із двох зол': Золотарьов сказав, хто вигідніший Україні - Трамп чи Гарріс
Президентські вибори в США / Інфографіка Главред ​

Президент США Джо Байден стурбований можливими наслідками майбутніх президентських виборів. Риторика кандидата в президенти Дональда Трампа, на його думку, може призвести до "небезпечного результату". Байден наголосив на своїй упевненості в тому, що вибори будуть вільними і чесними. Водночас він не зміг гарантувати, що вибори у США пройдуть мирно.

"Я впевнений, що вони будуть вільними і чесними. Я не знаю, чи будуть вони мирними. Те, що сказав Трамп, і те, що він сказав минулого разу, коли йому не сподобався результат виборів, було дуже небезпечним", - сказав Байден.

Інші новини за темою:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Дональд Трамп Андрій Золотарьов вибори у США Камала Харріс
Реклама

Головне за день

Більше
Там були боєприпаси з КНДР: Генштаб підтвердив удар по арсеналу РФ на Брянщині

Там були боєприпаси з КНДР: Генштаб підтвердив удар по арсеналу РФ на Брянщині

12:19Україна
Особисто брав участь: Буданов був на ключовому етапі операції у Вовчанську

Особисто брав участь: Буданов був на ключовому етапі операції у Вовчанську

11:35Україна
Засідання у форматі "Рамштайн" відклали – ЗМІ

Засідання у форматі "Рамштайн" відклали – ЗМІ

11:29Україна
Реклама

Популярне

Більше
На дорогах з'явився незвичайний дорожній знак: що означають лінії та пів автомобіля

На дорогах з'явився незвичайний дорожній знак: що означають лінії та пів автомобіля

Експерти закликали зробити дірки в парканах до листопада: для чого це потрібно

Експерти закликали зробити дірки в парканах до листопада: для чого це потрібно

Що означає дорожній знак "щит" та вигнута стрілка: має знати кожен водій

Що означає дорожній знак "щит" та вигнута стрілка: має знати кожен водій

Як прибрати вапняний наліт у чайнику: потрібен лише один інгредієнт

Як прибрати вапняний наліт у чайнику: потрібен лише один інгредієнт

Всі відстрочки від мобілізації будуть діяти лише до 9 листопада: в ТЦК зробили заяву

Всі відстрочки від мобілізації будуть діяти лише до 9 листопада: в ТЦК зробили заяву

Останні новини

12:19

Там були боєприпаси з КНДР: Генштаб підтвердив удар по арсеналу РФ на Брянщині

12:07

В Україну увірвуться дощі та осінній холод: синоптик назвала дату

12:04

Травичка здивує озелененням: декілька правил, як підготувати газон на зиму

12:01

"Одружилися ми за розрахунком": чоловік покійної Ніни Матвієнко розкрив секрет їхнього шлюбу

11:55

Ворог готується до ударів по Кримському мосту: Плетенчук вказав на важливу деталь

Мобілізація чоловіків 50+, бронювання та облік 17-річних: інтервʼю з офіцером Сумського ТЦК та СПМобілізація чоловіків 50+, бронювання та облік 17-річних: інтервʼю з офіцером Сумського ТЦК та СП
11:35

Обминають десятою дорогою: чому французи не сидять у телефонах

11:35

Особисто брав участь: Буданов був на ключовому етапі операції у Вовчанську

11:29

Засідання у форматі "Рамштайн" відклали – ЗМІ

11:22

З початку року у марафоні "Єдині новини" реалізували майже 40 соціальних кампаній

Реклама
11:14

Китайський гороскоп на завтра 10 жовтня: Півням - стрес і розчарування, Тиграм - напружений день

11:06

Бронь від мобілізації "світить" не усім: в ТЦК сказали, за які порушення її можуть не дати

10:53

"Він продався Путіну!": на Орбана намагалися напасти під час прес-конференції

10:51

Повістка через непроходження ВЛК: кому її можуть вручити

10:44

"Після того інциденту": окупанти зірвали концерт зрадниці Лоліті та зацькували її

10:43

"Вибір із двох зол": Золотарьов сказав, хто вигідніший Україні - Трамп чи Гарріс

10:25

Що таке "доброхіть": мало хто зможе правильно пояснити слово

10:05

Лише за 60 секунд: тільки найуважніші знайдуть 10 зайвих продуктів в холодильнику

09:52

Один з найбільших провалів: РФ збила власний дрон "Охотнік" – в чому причина

09:38

"Не брала участі": брат Марії Яремчук розповів про проблеми з нею

09:35

Україна створить бомбардувальну бригаду для польотів на французьких "Міражах" - Forbes

Реклама
09:23

Чи корисно відчиняти вікна взимку: несподівана відповідь експертів

09:19

Яка зброя допомогла б Україні протистояти РФ: топгенерал США передав Конгресу список

09:00

Чергове залякування Кремля. Для чого РФ вивела "Ярс" на чергування

08:45

"Всіх благ вам і перемоги": у соцмережах Алли Пугачової з'явилося привітання Путіну

08:35

Мирні переговори з РФ: Зеленський готовий пом'якшити свою позицію - Bloomberg

08:10

"Це означатиме його смерть": журналіст сказав, чого боїться Путін

08:10

Близький Схід і інтереси України: коротке поясненняПогляд

08:05

"Усе, досить": Дмитро Ступка не витримав навіть дня роботи у США і зірвав здоров'я

07:28

У РФ - вибухи: атаковано арсенал на Брянщині, триває потужна детонація боєприпасівВідео

07:05

Тільки справжній "Шерлок Холмс" знайде літеру С за 5 секунд: надзвичайна загадка

06:48

Засідання "Рамштайн" можуть перенести через ураган: у Пентагоні розкрили деталі

06:10

Україну вбиває відсутність стратегічності?Погляд

05:58

Гороскоп на завтра 10 жовтня: Овнам - успіх у кожній справі, Водоліям - непорозуміння

05:30

У ТЦК назвали, кого поліція затримуватиме і силою доставлятиме до військкоматів

04:10

Що означає дорожній знак "щит" та вигнута стрілка: має знати кожен водій

03:44

Як розставити свічки на обідньому столі: правила сервіруванняВідео

03:12

Експерти закликали зробити дірки в парканах до листопада: для чого це потрібно

01:30

"Ось ти тут, і ось тебе немає": Аль Пачіно ледь не помер - що сталося

01:24

"Не хоче припинення вогню": Орбан видав скандальну заяву щодо Зеленського

01:00

Передвісник масованого удару: Жданов попередив українців про небезпеку

Реклама
00:24

В України з'явився третій шлях виходу з війни: з'явилися дивовижні деталі

00:23

Відома співачка вперше озвучила ім'я свого чоловіка: "Хороший, добрий"

08 жовтня, вівторок
23:55

Цей "Рамштайн" може стати останнім. Чого чекати від зустрічі в Берліні

22:41

РФ атакувала Полтаву і Кременчук балістичними ракетами: перші подробиці

22:36

Купатимуться в коханні: для яких знаків зодіаку жовтень стане доленосним

22:24

В Україні стався землетрус: у якій області був епіцентр

22:01

Увірветься низка проблем і невдач: що не можна робити 9 жовтня - прикмети

21:46

Від тухлих яєць до газу: 7 неприємних запахів в авто, які свідчать про небезпеку

21:27

Каструлі сяятимуть, як нові: блогер поділилась простим способом, як відмити нагарВідео

21:12

Вступ України до НАТО в обмін на землі - в ОП прокоментували чутки

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Операція в Курській області
В операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогнозСША обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській області
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Персони
Валерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новини
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Війна з Росією
Росія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривог
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти