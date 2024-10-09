'Вибір із двох зол': Золотарьов сказав, хто вигідніший Україні - Трамп чи Гарріс

У США можуть повторитися події 2020 року. І тоді Вашингтону буде не до України.

https://glavred.net/world/vybor-iz-dvuh-zol-zolotarev-skazal-kto-vygodney-ukraine-tramp-ili-harris-10603655.html Посилання скопійоване

Будь-який результат виборів у США - вибір із двох зол / Колаж: Главред, фото: ОП, ua.depositphotos.com

Будь-який результат виборів президента у США є для України вибором із двох зол. При цьому ситуація в Америці може закінчиться так, що Вашингтону буде не до Києва. Про це в інтерв'ю Главреду розповів політолог, директор аналітичного центру Третій сектор Андрій Золотарьов.

За його словами, є ймовірність повторення в тій чи іншій формі подій, які відбувалися навколо Капітолія в рамках президентських виборів 2020 року.

"Можлива ситуація позначиться і на політиці США щодо Києва, оскільки якщо політичний градус у Штатах зашкалить до критичної позначки, буде вже не до України", - припустив експерт.

відео дня

Золотарьов вважає, що відносини Зеленського і Трампа залишаються непростими.

"Для Банкової зручнішою та зрозумілішою кандидатурою є Гарріс, ніж складний і експресивний Трамп. Але все вирішуватиметься у США, а ймовірність оскарження виборів дуже велика", - сказав.

Політолог додав, що результат виборів у США вирішуватиметься в семи штатах, що коливаються. Один із таких штатів - Пенсильванія, де Зеленський був із візитом у Скрентоні (рідному місті Байдена) на збройовому заводі боєприпасів. За його словами, візит Зеленського на завод демократи використали як елемент своєї передвиборчої кампанії. Оскільки там не було республіканців, вони зчинили політичний скандал, а спікер Палати представників Майк Джонсон на цій хвилі навіть зажадав відставки українського посла у США Оксани Маркарової.

"У цій ситуації можна зробити висновок, що будь-який результат виборів - вибір із двох зол. Очікування політичних змін у Сполучених Штатах не пов'язані з оптимізмом. А Байден - уже "кульгава качка", - резюмував Золотарьов.

Хто такий Андрій Золотарьов Андрі́й Володи́мирович Золотарьо́в (нар. 15 травня 1965, Дніпропетровськ) — український політолог, керівник центру "Третій сектор". Політконсультант Олександра Рябченка (1994), Володимира Литвина (1994), Юлії Тимошенко (1996-97), повідомляє Вікіпедія.

Вибори у США - останні новини

Президентські вибори у США заплановані на 5 листопада 2024 року. Головними суперниками в нинішніх президентських перегонах виступають колишній президент Дональд Трамп, який представляє Республіканську партію, і чинний віцепрезидент Камала Гарріс від Демократичної партії.

У вересні в США відбулися дебати між кандидатами в президенти Дональдом Трампом і Камалою Гарріс. Представники Республіканської та Демократичної партій висловилися про війну в Україні. Гарріс заявила про підтримку Києва, а Трамп двічі ухилився від прямої відповіді і сказав, що в інтересах Америки, щоб війна закінчилися.

Президентські вибори в США / Інфографіка Главред ​

Президент США Джо Байден стурбований можливими наслідками майбутніх президентських виборів. Риторика кандидата в президенти Дональда Трампа, на його думку, може призвести до "небезпечного результату". Байден наголосив на своїй упевненості в тому, що вибори будуть вільними і чесними. Водночас він не зміг гарантувати, що вибори у США пройдуть мирно.

"Я впевнений, що вони будуть вільними і чесними. Я не знаю, чи будуть вони мирними. Те, що сказав Трамп, і те, що він сказав минулого разу, коли йому не сподобався результат виборів, було дуже небезпечним", - сказав Байден.

Інші новини за темою:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред