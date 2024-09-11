Дебати Гарріс і Трампа: республіканець двічі ухилився від питання про перемогу України

Кандидат у президенти США від Демократичної партії Камала Гарріс заявила про підтримку України у війні з Росією.

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Камала Гарріс і Дональд Трамп провели дебати та висловилися про Україну / Скриншот відео

У США відбулися дебати між кандидатами в президенти Дональдом Трампом і Камалою Гарріс. Представники Республіканської та Демократичної партій висловилися про війну в Україні. Гарріс заявила про підтримку Києва, а Трамп двічі ухилився від прямої відповіді та сказав, що в інтересах Америки, щоб війна закінчилися.

Що сказав Трамп про війну Росії в Україні

Експрезидент США і кандидат на посаду глави держави Дональд Трамп під час дебатів не дав чіткої відповіді про перемогу України у війні з РФ. Він лише висловив бажання, щоб війна завершилася, передає ABC News.

"Я хочу, щоб війна припинилася. Я хочу врятувати життя, тому що люди гинуть мільйонами. Мільярди грошей витрачаються на цю війну Америкою. Вони не просять гроші у Європи в такому обсязі", - сказав Трамп.

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За його словами, у чинного президента США Джо Байдена "просто немає сміливості вимагати гроші у Європи, як я вимагав у Європи для НАТО".

"Платіть - або залишитеся без допомоги", - додав Трамп.

Також він знову сказав про те, що "добре знає" президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна.

"Я добре знаю Зеленського, я добре знаю Путіна. Мене поважають. А Байдена не поважають. І за що його поважати, він за два роки не дзвонив Путіну. Якщо за мене проголосують, я поговорю з одним президентом, поговорю з іншим і війна закінчиться.... Байден не знає, як спілкуватися з Путіним. Мільйони людей гинуть, ми на порозі Третьої світової війни", - заявив республіканець.

На запитання ведучого дебатів про те, чи хоче він, щоб Україна виграла війну, Трамп двічі ухилився від прямої відповіді і сказав, що в інтересах США, щоб війна закінчилися і почалися переговори".

Крім того, Трамп назвав Гарріс "поганим переговірником" і звинуватив її в тому, що нібито після її розмови із Зеленським у лютому 2022 року Путін ухвалив рішення про широкомасштабне вторгнення в Україну.

Заяви Гарріс про війну в Україні

Кандидатка у президенти США від Демократичної партії Камала Гарріс заявила про підтримку України у війні з Росією.

Вона звинуватила Трампа в заграванні з диктаторами, а також заявила, що Трамп "здався б за 24 години" після того, як очолить країну.

"Ви думаєте, що ви дружите з диктатором, але він би вас з'їв на обід", - сказала віцепрезидентка.

"Він [Трамп] здасться після того, як виграє вибори. Я зустрічалася із Зеленським за кілька днів до того, як Росія вторглася в Україну. Я поділилася з ним даними американської розвідки про те, як він може захистити себе. Через кілька днів я поїхала на східний фланг НАТО до Польщі та Румунії. Ми об'єднали 50 країн, щоб підтримати Україну. Завдяки нашій підтримці, ППО, боєприпасам, артилерії, "Джавелінам", танкам "Абрамс", які ми надали, Україна має можливість захищатися", - сказала Гарріс.

"Ми розуміємо важливість НАТО, і того, що зробили, щоб зберегти здатність українців боротися за незалежність. Інакше Путін сидів би в Києві і дивився на решту Європи, починаючи з Польщі", - додала кандидатка в президенти.

Гарріс також підкреслила, що США повинні залишатися лідером, щоб захищати міжнародні права і правила.

Заяви Трампа про війну Росії та України

Кандидат у президенти США від республіканців Дональд Трамп вийшов із заявою про закінчення війни в Україні. Він укотре наголосив на своїй здатності припинити бойові дії ще до нового року.

Зокрема, республіканець хоче зателефонувати в день інавгурації кремлівському диктатору Путіну і змусити його сісти за стіл переговорів. Якщо він відмовиться - протягом 12 місяців після вступу на посаду США знизять ціни на енергоносії вдвічі, або більше.

"Путін не зможе воювати з нафтою по $40", - підкреслив він.

Трамп також заявив, що може зняти санкції США з Росії, якщо переможе на виборах, оскільки вважає, що вони послаблюють долар.

Кандидат-республіканець у президенти США також звинуватив нинішнього главу держави Джо Байдена в тому, що Росія повномасштабно вторглася в Україну.

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