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Країни Європи побоюються "любовного трикутника" з Трампом та Путіним - The Telegraph

Руслана Заклінська
12 жовтня 2024, 18:37оновлено 12 жовтня, 20:12
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Європейські уряди готуються до можливого сценарію, в якому Дональд Трамп знову стане президентом США та може налагодити співпрацю з Володимиром Путіним.
Країни Європи побоюються 'любовного трикутника' з Трампом та Путіним - The Telegraph
Тісні стосунки Трампа з Путіним викликали нові побоювання у Європі / Колаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, УНІАН, скріншот з YouTube

Країни Європи розробляють план на випадок, якщо їм доведеться вступити в "menage a trois" ("любовний трикутник") з Дональдом Трампом, у випадку його перемоги на виборах, та лідером Росії Володимиром Путіним. Про це пише видання The Telegraph.

"Дуже неприємно думати, що Захід буде в парі з Путіним, якщо Трамп стане президентом. Якщо він повернеться (на посаду президента США - Главред), продажі попкорну в Москві та Пекіні зростуть. Все, що їм залишається робити, - це сидіти без діла і спостерігати, як Захід розриває себе на частини через внутрішні розбіжності" - заявило виданню анонімне джерело у дипломатичних колах Європи.

Крім того, європейські лідери переймаються питанням, чи вдасться продовжити постачання зброї Україні, якщо Трамп вирішить зупинити військову допомогу з боку США. The Telegraph також нагадав, що Трамп неодноразово заявляв, що може зупинити війну в Україні, уклавши угоду між Києвом і Москвою.

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"Це викликало побоювання серед європейських урядів, що він (Трамп - Главред) може змусити Україну поступитися територією Росії в обмін на припинення вогню", - йдеться у матеріалі.

Європейські політики також стурбовані тим, що Трамп може стати "каналом" для Путіна, через який дані західної розвідки потраплять до Кремля. Загроза безпеці Європи зростає, оскільки Трамп погрожував дозволити Росії атакувати країни НАТО, які не виконують своїх зобов'язань щодо витрат на оборону.

Що відомо про The Telegraph?

The Daily Telegraph, відома в Інтернеті та в інших місцях як The Telegraph, є британською щоденною консервативною широкоформатною газетою, що видається в Лондоні Telegraph Media Group і поширюється у Великобританії та за кордоном.

У листопаді 2004 року The Telegraph відсвяткувала десяту річницю свого веб-сайту Electronic Telegraph , який тепер перейменовано на www.telegraph.co.uk. Електронний телеграф був запущений у 1995 році. 8 травня 2006 року відбувся перший етап значного редизайну веб-сайту з розширенням макета сторінок і більшою популярністю аудіо-, відео- та журналістських блогів, пише Вікіпедія.

Дональд Трамп і війна в Україні - новини за темою

Нагадаємо, перша зустріч Дональда Трампа та Володимира Путіна відбулася у 2017 році на саміті Великої двадцятки в Гамбурзі, де обговорювали ключові міжнародні питання, зокрема і ситуацію в Україні. Трамп цікавився реакцією Росії на постачання американських озброєнь Україні, в той час як Путін намагався нав'язати свою позицію, характеризуючи Україну як "корумповану і сфабриковану країну".

Також президент США Джо Байден та віцепрезидентка Камала Гарріс під час передвиборчої кампанії наголошують на необхідності завершення війни в Україні перемогою. Опонент Гарріс, республіканець Дональд Трамп, стверджує, що має план для швидкого завершення війни, проте конкретики в його висловлюваннях немає.

Країни Європи побоюються 'любовного трикутника' з Трампом та Путіним - The Telegraph
Вибори в США / Інфографіка: Главред

Як повідомляв Главред, спікер Палати представників США Майк Джонсон, який підтримує Трампа, заявив, що не хоче фінансувати війну в Україні. Він висловив надію, що у разі обрання Трамп зможе зателефонувати Путіну і покласти край війні. Джонсон вважає, що світ втомився від війни і прагне її вирішення.

Скандальні заяви Трампа про війну в Україні

Американський політик, 45-й президент США неодноразово заявляв, що зможе "закінчити війну в Україні за 24 години", якщо його знову переоберуть на посаду глави Білого дому. Також він стверджував, що врешті-решт російському диктатору Володимиру Путіну вдасться захопити Україну. Згідно зі ще однією його заявою, Україні, можливо, доведеться віддати частину території Росії, щоб зупинити війну.

Про самого російського диктатора Володимира Путіна Трамп говорив компліментарно. Зокрема, коментуючи зустріч Путіна і лідера Китаю Сі Цзіньпіна, що відбулася 20 березня 2023 року, Трамп назвав господаря Кремля "дуже розумною людиною".

"Якщо ви бачили днями президента Сі, розумного, найкращого у своїй грі, президента Путіна, розумну, дуже розумну людину, яка стоїть там і говорить про світовий порядок на наступні 100 років", - заявив політик.

За словами Трампа, у нього "чудові стосунки" з диктатором Путіним, що нібито і допоможе йому закінчити війну.

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війна в Україні Европа Дональд Трамп Володимир Путін війна Росії та України
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