"Думаю, Трамп зателефонує Путіну": спікер Джонсон видав антиукраїнську заяву

Трампіст очікувано "наїхав" на суперницю його союзника на виборах Камалу Гарріс.

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Джонсон закликав Трампа "розвʼязати конфлікт" / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, посольство України у США

Спікер Палати представників США, республіканець і прихильник Трампа Майк Джонсон, з ініціативи якого затримувалося голосування за фінансову і військову допомогу Україні, заявив, що у нього більше немає бажання фінансувати війну.

Також він висловив сподівання, що Дональд Трамп у разі обрання президентом покладе край війні шляхом одного дзвінка Путіну.

"У мене немає бажання далі фінансувати Україну. І я сподіваюся, що цього робити не доведеться. Якщо Трамп переможе, я вірю, що він справді може покласти край цьому конфлікту. Я думаю, що він зателефонує Путіну і скаже йому, що вже достатньо… І я думаю, що світ уже втомився і хоче вирішення цього", — цитує Джонсона видання Punchbowl News. відео дня

При цьому обрання Гарріс нібито буде "відчайдушним і небезпечним сценарієм", оскільки вона, на думку Джонсона, не зупинить війну.

Військова допомога США - головне

Кандидат у президенти США Дональд Трамп неодноразово хвалився, що змусить Росію та Україну сісти за стіл переговорів та закінчити війну всього за 24 години. А втім ані Трамп, ані його найближчі союзники не уточнювали, у чому ж полягає цей план.

При цьому сам Трамп також давав зрозуміти, що погодиться у таких переговорах на поступки Росії коштом окупації українських територій.

У своїй передвиборчій кампанії Трамп робив ставку на критику української влади, а самого Зеленського кілька разів називав "продавцем", який приїжджає до Сполучених Штатів тільки задля чергового траншу військової допомоги.

Оскільки Трамп і Гарріс у соцопитуваннях наздоганяють одне одного, політична ситуація у США залишається важко прогнозованою. Україна має намір скористатися останніми тижнями для просування свого плану перемоги — тобто закінчення війни на справедливих для Києва умовах.

Хто такий Майк Джонсон Республіканець й затятий "трампіст" Майк Джонсон 25 жовтня 2023 року став новим спікером Палати представників Конгресу США. За Джонсона з Луїзіани проголосували усі 220 республіканців. Як зазначали ЗМІ, цей конгресмен голосував проти майже усіх ініціатив Конгресу з підтримки України. Втім, у процесі обрання на посаду спікера Джонсон сказав, що відкритий до переговорів щодо запиту президента Джо Байдена. Наразі Джонсон відмовляється виносити на голосування законопроєкт про допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню через "міграційну" суперечку з Білим домом.

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