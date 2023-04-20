Столтенберг зустрівся з Зеленським у Києві: деталі першого візиту генсека НАТО з початку війни

Столтенберг прибув в Україну вперше з 24 лютого 2022 року після початку війни.

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Столтенберг та Зеленський / фото Офіс президента, коллаж Главред

У четвер 20 квітня до Києва прибув генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Цікаво, що про його візит стало відомо завдяки журналістам, які побачили його на Михайлівській площі.

"Цей візит - перший за час повномасштабної війни - ми трактуємо як знак, що Альянс готовий починати нову главу у відносинах з Україною - главу амбітних рішень", - зазначив президент України.

Столтенберг в Києві / t.me/ermaka2022/2486

Відомо, що Зеленський і Столтенберг провели особисту зустріч на Банковій, а потім зустріч у складі делегацій.

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Що заявив Столтенберг на прес-конференції

Генсека НАТО Єнс Столтенберг у Києві під час пресконференції сказав, що НАТО продовжуватиме зміцнювати Збройні сили України. Альянс підтримуватиме українців у їхній боротьбі та відновленні.

"НАТО стоїть з Україною. Ми стояли з вами після незаконної анексії Криму в 2014 році. Ми стоїмо разом з вами в героїчній боротьбі проти російських загарбників і на захисті вашої країни. Ми будемо стояти поруч з вами і завтра, коли ви будете відбудовувати і працювати заради яскравого майбутнього українського народу", - заявив Столтенберг.

Він акцентував, що зараз члени Альянсу надають більше літаків, танків, бронетехніки.

"Все це щодня допомагає на полі бою", - додав Столтенберг.

У свою чергу генсек НАТО привітав "формулу миру" президента Володимира Зеленського і заявив в цьому контексті про необхідність в якомога більш потужних можливостей забезпечення української безпеки.

Візит Столтенберга до Києва

Як зазначають у виданні FT, поїздку Єнса Столтенберга в Україну заздалегідь не анонсували. Це зробили з міркувань безпеки.

Відомо, що наступного дня Столтенберг візьме участь у зустрічі союзників нашої держави в Німеччині. Під час зустрічі обговорюватимуть подальшу підтримку Києва.

"Підтримувати Україну - в інтересах нашої безпеки. Адже якщо президент Путін переможе, це зробить світ більш небезпечним",– підкреслив напередодні Столтенберг.

У березні 2023 року генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг говорив, що захід буде підтримувати Україну стільки часу, скільки буде потрібно. Країни НАТО готові виділити на потреби ЗСУ більше ППО, бронетехніки та боєприпасів. Союзники працюють над прискоренням військових поставок.

На початку квітня Столтенберг зазначив, що колективний блок безпеки дотримується точки зору, згідно з якою Україна увійде до НАТО. Однак це питання вирішуватиметься після завершення війни з Росією. Зараз потрібно зосередитися на наданні військової та економічної допомоги українській державі.

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