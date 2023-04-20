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Генеральний секретар НАТО Столтенберг приїхав до Києва

Андрій Ганчук
20 квітня 2023, 10:45 оновлено 20 квітня, 11:27
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Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу 20 квітня прибув до Києва, ймовірно, він проведе зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.
Єнс Столтенберг
Йенс Столтенберг на Михайлівській площі / twitter.com/KyivIndependent

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг приїхав до Києва. Про його візит заздалегідь не повідомляли. Столтенберга сфотографували на Михайлівській площі під час вшанування пам'яті загиблих воїнів України.

Як повідомляє Kyiv Independent, у четвер вранці, 20 квітня, Столтенберга помітили на Михайлівській площі, де він взяв участь у церемонії вшанування пам'яті загиблих українських воїнів.

"Генеральний секретар НАТО був помічений журналістом Kyiv Independent вранці, 20 квітня, на церемонії вшанування пам'яті українських солдатів на Михайлівській площі в Києві", - розповіли журналісти.

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Столтенберг у Києві
Йенс Столтенберг в Києві / twitter.com/KyivIndependent

Ймовірно, Столтенберг проведе зустріч з президентом України Володимиром Зеленським. Про деталі перемовин наразі не повідомляють.

Швидше за все, візит не було анонсовано з міркувань безпеки.

Заяви Столтенберга на підтримку України

У березні генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг казав, що Захід буде підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. Країни НАТО готові виділити на потреби ЗСУ більше ППО, бронетехніки та боєприпасів. Союзники працюють над прискоренням військових постачань.

Генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг на початку квітня заявив, що колективний блок безпеки дотримується точки зору, згідно з якою Україна увійде до НАТО. Однак це питання вирішуватиметься після завершення війни з Росією. Наразі потрібно зосередитися на наданні військової та економічної допомоги українській державі.

Пізніше Столтенберг сказав, що НАТО і союзники блоку повинні надати Україні більше зброї і матеріальних засобів. ЗСУ повинні отримати достатньо ресурсів для проведення ефективного контрнаступу з метою звільнення своїх територій.

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