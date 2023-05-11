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Столтенберг про контрнаступ ЗСУ: "Не варто недооцінювати росіян"

Анна Ярославська
11 травня 2023, 07:54 оновлено 11 травня, 08:10
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Війни за своєю природою непередбачувані, але Україна вже доводила, що може деокупувати територію, яка була під контролем росіян.
Єнс Столтенберг
Єнс Столтенберг заявив, що Росія втратила більшість можливостей у її війні проти України / Колаж: Главред, фото: УНІАН, 28-ма ОМБр імені лицарів Зимового походу

Російський диктатор Володимир Путін розраховував отримати потрібні йому результати на війні в Україні впродовж декількох днів, а зараз йде вже 15-й місяць цього важкого для РФ протистояння. Це говорить про те, що в Кремлі допустили велику стратегічну помилку, проте недооцінювати росіян не варто. Таку думку озвучив генсекретар НАТО Єнс Столтенберг.

За його словами, Росія втратила більшість можливостей у її війні проти України. Реальність підкреслює великий розрив між початковими намірами Кремля і тим, що у нас є сьогодні, передає CNN.

Столтенберг зазначив, що Путін не очікував такої довгої за часом і обсягами військової підтримки Києва з боку союзників. Останньою знаковою подією є нещодавно оголошена Сполученими Штатами допомога в розмірі 1,2 млрд доларів.

відео дня

Оголосили про новий пакет підтримки 9 травня, коли в країні-агресорі РФ відзначали День перемоги.

Хоча колективний Захід надає Україні допомогу, яка дозволить їй деокупувати території, не можна недооцінювати підготовку Росії, вважає генсек НАТО. Війни за своєю природою непередбачувані, але Україна вже доводила, що може деокупувати територію, яка була під контролем росіян.

За словами Столтенберга, озброєння, яке Україна отримала від країн НАТО, а також військові навчання, зокрема дев'ять добре навчених і оснащених бригад, повинні допомогти звільнити більше території під час контрнаступу.

"Але не варто недооцінювати росіян. Лінія фронту була статичною довгий час, російські сили змогли створити значні оборонні рубежі для відбиття запланованого контрнаступу ЗСУ", - додав генсек Північноатлантичного альянсу.

Контрнаступ ЗСУ

Військове керівництво України станом на зараз ще не затвердило остаточний план контрнаступу українських військових. Є кілька варіантів того, як може відбуватися наступ, вони зараз в роботі. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов в ефірі телемарафону.

За словами Данілова, рішення про те, як саме захисники України будуть звільняти окуповані території, буде ухвалюватися з урахуванням того, якою буде ситуація на фронті.

Президент України Володимир Зеленський у Нідерландах 4 травня заявив, що Україна вірить в успіх свого майбутнього контрнаступу, до якого йде підготовка. Глава держави додав, що неправильно говорити про "успіх", втрачаючи людей, адже сьогодні всі втрати для України дуже болючі.

Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі раніше заявив, що Вашингтон доклав усіх зусиль для того, щоб забезпечити Україну засобами для проведення контрнаступу. За його словами, ЗСУ отримали майже все, про що просили, зокрема бронетехніку, артилерію, системи ППО, боєприпаси. Також були організовані навчання для українських бригад на території інших країн.

Президент Чехії Петро Павло закликав Україну не поспішати з контрнаступом, щоб ретельно підготуватися і уникнути великих втрат. На думку чеського лідера, другого шансу провести контрнаступальну операцію у Сил оборони України цього року не буде.

Інші новини:

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