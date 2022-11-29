Європа все більше і більше закуповує російського газу - Financial Times / колаж фото https://ua.depositphotos.com

З початку року на тлі повномасштабного вторгнення російських окупантів в Україну країни Європи збільшили імпорт тамтешнього скрапленого газу (СПГ) на 42% - порівняно з аналогічним періодом минулого року. Про це повідомляє авторитетне західне видання Financial Times.

За даними аналітиків, на російський газ такого формату припадає 16% від усього європейського морського імпорту за нинішній рік. І переважна більшість обсягу такого палива було поставлено до Франції, Бельгії, Іспанії та Нідерландів.

На даний момент Росія експортувала в Європу 17,8 млрд кубометрів СПГ. І таким чином є другим за обсягом постачальником у всьому Старому Світі. А на першому місці займають США з часткою в 42%, на третьому – Катар з 13,7%.

"Загальний обсяг 17,8 мільярда кубометрів – це невелика частина від 62,1 мільярда кубометрів газу, поставленого за цей час по трубопроводах, проте він залишає Європу незахищеною від перетворення на зброю Кремля", - кажуть експерти.

Як повідомляють аналітики проекту Refinitiv, з початку січня Європа закупила рекордні 111 мільярдів кубічних метрів – це майже на 70% більше, ніж у 2021-му.

Нагадаємо, раніше німецьке видання Der Spiegel повідомляло, що уряд ФРН розглядає можливість націоналізації ділянки магістралі Північний потік-2, яка йде по території Німеччини. Берлін планує в перспективі прокачувати через ці труби зріджений природний газ.

До того віцеспікер Бундестагу Вольфганг Кубі запропонував ввести в експлуатацію газопровід Північний потік-2, запуск якого заморозили через повномасштабний напад Росії на Україну. У відповідь його заяву жорстко розкритикував міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, який попередив Берлін про згубні наслідки в результаті залежності від російського газу.

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