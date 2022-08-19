"Нагадує залежність від наркотиків": Кулеба розніс заклик до ФРН про запуск Північного потоку-2

Залежність від російського газу вбиває - Кулеба / Колаж УНІАН, Reuters

Заклики у Німеччині запустити на деякий час трубопровід Газпрому Північний потік-2, а потім його закрити, є абсолютно ірраціональними. Їх можна порівняти з наркотичною залежністю, коли людина не усвідомлює руйнівних наслідків "останнього разу". Залежність від російського газу згубна. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

У своєму Twitter-акаунті він піддав різкій критиці слова віцеспікера Бундестагу Вольфганга Кубики, який в ситуації з війною Росії проти України закликав відкрити ПП-2, щоб заповнити газові сховища на зиму.

"Це нагадує наркотичну залежність, коли людина каже: "Тільки в останній раз!", не усвідомлюючи руйнівних наслідків кожного "останнього разу". Залежність від російського газу вбиває", - підкреслив Дмитро Кулеба.

Заява віцеспікера Кубікі про Північний потік-2

Німецький політик, віцеспікер Бундестагу Вольфганг Куби раніше в інтерв'ю RND закликав відкрити російський газопровід Північний потік-2, щоб заповнити газові сховища на зиму. Він зробив таку заяву в ситуації, коли Росія веде повномасштабну війну проти України.

Політик закликав відкрити трубу ПП-2 "якомога швидше".

"Ми повинні відкрити "Північний потік-2" якомога швидше, щоб заповнити наші газові сховища на зиму. Немає вагомих причин не відкривати "Північний потік-2". Якщо таким чином до нас дійде більше газу, можливо, навіть весь гарантований контрактом обсяг, це допоможе людям не мерзнути взимку, і наша промисловість не понесе серйозних збитків", - підкреслив Вольфганг Кубики.

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