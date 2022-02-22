У США заявили, що Північний потік-2 не запустять, 11 млрд дол витрачені даремно - ЗМІ

У США заявили про неможливість запуску СП-2 / Getty Images

У США повідомили про неможливість запуску газопроводу Північний потік-2.

За словами представника американської адміністрації високого рангу, проєкт запущений не буде, витрачені на нього 11 мільярдів доларів були витрачені даремно.

"Вночі ми провели консультації з Німеччиною. Ц результаті російський газопровід" Північний потік-2 " не працюватиме. Це 11 мільярдів доларів, витрачених даремно на контрольований Росією газопровід", - заявив він, виступаючи на спеціальному телефонному брифінгу для журналістів з приводу ситуації навколо України, пише ТАСС.

Зупинка сертифікації Північного потоку-2

Канцлер Німеччини Олаф Шольц 22 лютого на тлі ситуації з визнанням Росією "ЛДНР" звернувся до Мінекономіки країни з метою відкликати у німецького регулятора доповідь щодо забезпечення енергобезпеки. Такий крок блокує подальшу сертифікацію Північного потоку-2 і введення в експлуатацію трубопроводу Газпрому.

Заступник голови Ради Безпеки РФ Дмитро Медведєв зробив заяву про те, що рішення Берліна щодо зупинки процедури сертифікації Північного потоку-2 мовляв, призведе до посилення газової кризи в Європі. Країни ЄС, як стверджують у Москві, купуватимуть паливо за ціною в 2 тисячі доларів за тисячу кубометрів.

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