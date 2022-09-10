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Армія РФ програє на полі бою в Україні, тому Путін шантажує Європу газом - Блінкен

10 вересня 2022, 09:12

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Європа стане сильнішою, якщо менше залежатиме від поставок енергоресурсів з Росії.

Ентоні Блінкен
Ентоні Блінкен заявив, що США допоможуть країнам ЄС, які зіткнуться з непомірними витратами на опалення / Reuters

Російський диктатор Володимир Путін намагається всіляко шантажувати Європу, щоб європейські держави перестали підтримувати Україну в сфері економіки і безпеки. Тепер президент Росії використовує енергію як зброю проти Європи.

Про це державний секретар США Ентоні Блінкен сказав на брифінгу 9 вересня з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.

Блінкен зазначив, що Путін шантажує Європу через повну відсутність успіхів у російської армії на полі бою в Україні.

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"Путін робить ставку на те, що ці дії зламають волю країн підтримувати Україну. Він робить ставку на те, що зможе змусити інші країни підкоритися. Він вже програв це парі, тому що за останні шість з половиною місяців у всьому світі зростає усвідомлення того, що, хоча ціна протистояння агресії Кремля висока, ціна опору буде ще вище", – зазначив держсекретар.

За його словами, Європа стане сильнішою, якщо менше залежатиме від поставок енергоресурсів з Росії. Блінкен додав, що США допоможуть країнам Європейського Союзу, які зіткнуться з непомірними витратами на опалення.

"І тому так важливо, щоб ми дотримувалися курсу, щоб ми залишалися єдиними – єдиними на підтримку України, єдиними з нашими союзниками і партнерами, єдиними стільки, скільки буде потрібно", – сказав держсекретар США.

Візит Блінкена в Україну

8 вересня державний секретар США Ентоні Блінкен прибув з незапланованим візитом в Україну.

В ході зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Києві Блінкен заявив, що підтримка України з боку Сполучених Штатів і тиск на Росію показали свою ефективність, тому це не припиниться до закінчення агресії РФ проти України.

За словами Блінкена, Держдеп інформує Конгрес США про наміри надати Україні ще 1 млрд. доларів зовнішнього військового фінансування для більш тривалої підтримки. Відповідне рішення Блінкен вже обговорив з главою МЗС України Дмитром Кулебою.

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Володимир Путін Ентоні Блінкен Йенс Столтенберг новини України та світу
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