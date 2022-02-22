Шольц оголосив про повну зупинку Німеччиною сертифікації Північного потоку-2

Німеччина зупиняє сертифікацію проекту Північний потік-2, - Шольц / Reuters

Канцлер Німеччини Олаф Шольц на тлі ситуації з визнанням Росією "ЛДНР" на окупованому Донбасі звернувся до Міністерства економіки країни з метою відкликати у німецького регулятора доповідь щодо забезпечення енергобезпеки. Такий крок блокує подальшу сертифікацію Північного потоку-2 і введення до експлуатації трубопроводу Газпрому. За інформацією німецької преси, дозвільну процедуру вже зупинено.

Як повідомляє Інтерфакс, глава німецького уряду уточнив, що незважаючи на технічний аспект його прохання, подібний крок заблокує подальшу сертифікацію Північного потоку-2, а також запуск російської магістралі.

читайте такожВійськові бази і паспорти: Держдума РФ ратифікувала "договір про дружбу" з "ЛДНР""Сьогодні я попросив Федеральне міністерство економіки відкликати у Федерального мережевого агентства (німецький регулятор) доповідь щодо забезпечення енергобезпеки. Це звучить як технічний момент, але це необхідний крок, щоб відтепер сертифікація газопроводу не могла відбутися. Без цієї сертифікації "Північний потік 2" не може бути запущено", - підкреслив Олаф Шольц.

Сертифікацію ПП-2 вже зупинено - Der Spiegel

За інформацією Der Spiegel, Міністерство економіки вже зупинило сертифікацію російського енергетичного проекту Північний потік-2. Глава відомства направив відповідне доручення Федеральному мережевому агентству (німецькому регулятору).

Німеччина призупинила сертифікацію ПП-2

Федеральне мережеве агентство ФРН, яке проводить сертифікацію компанії-оператора Північний потік-2, у листопаді 2021 року ухвалило рішення щодо припинення процедури через те, що проект Газпрому не відповідає Третій газовій директиві ЄС.

Реклама

Берлін вимагав, щоб Nord Stream 2 AG – оператор ПП-2 – створив на території Німеччини компанію, якій слід передати у власність німецьку ділянку труби. Це стало умовою подальшої сертифікації проекту.

16 грудня минулого року в німецькому регуляторі зробили заяву, що сертифікацію проекту Північний потік-2 не буде завершено в першій половині 2022 року. Отже, до літа запуск газопроводу фактично виключений.

Росія виконала вимоги Німеччини і створила в рамках німецького законодавства юридичну особу Gas for Europe GmbH, якій повинні були передати у власність частину магістралі. У Берліні казали, що процес сертифікації ПП-2 відновлять тільки після того, як будуть формально оформлені всі документи.

Главред рекомендує: