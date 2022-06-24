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У Німеччині влада готує "Північний потік-2" до націоналізації - Spiegel

24 червня 2022, 12:34

Влада Німеччини планує націоналізувати частину "Північного потоку-2". В першу чергу мова йде про ділянку, який прокладений на німецькій території.

Північний потік-2, санкції
У Німеччині влада готує "Північний потік-2" до націоналізації / колаж ua.depositphotos.com

Німецьке Міністерство фінансів прораховують шанси націоналізації частини російського газопроводу "Північний потік-2" - тій, яка прокладена по території Федеративної Республіки Німеччини. Про це повідомляє видання Spiegel з посиланням на власні джерела.

За даними журналістів, в перспективі відібрані у російських труби "ПП-2" будуть використовуватися заради прокачування "блакитного палива" з плавучих терміналів ‒ для того, щоб регазифікувати скраплений природний газ (СПГ).

"Федеральний уряд вивчає питання про експропріацію частини трубопровідної системи, яка знаходиться на території Німеччини. Пропонується відрізати її від іншої частини трубопроводу. Потім труби, що ведуть з суші на море, можна було б з'єднати з мобільним терміналом СПГ", — пишуть журналісти.

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Зупинка Північного потоку-2

Канцлер Німеччини Олаф Шольц 22 лютого на тлі ситуації з визнанням Росією "ЛДНР" звернувся до Мінекономіки країни з метою відкликати у німецького регулятора доповідь щодо забезпечення енергобезпеки. Такий крок блокує подальшу сертифікацію "Північного потоку-2" і введення в експлуатацію трубопроводу Газпрому.

Сполучені Штати Америки підтримали зупинку Німеччиною "Північного потоку--2". Пізніше в США повідомили про неможливості запуску газопроводу "Північний потік-2". За словами представника американської адміністрації високого рангу, проєкт запущений не буде, витрачені на нього 11 мільярдів доларів були витрачені даремно.

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Автор: Єгор Бунін
новини Німеччини Північний потік-2
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