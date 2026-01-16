Європа розробила три сценарії захисту Гренландії від США - The Economist

На тлі заяв Трампа союзники по НАТО вже направили на острів близько 35 військових для посилення оборони.

https://glavred.net/world/evropa-razrabotala-tri-scenariya-zashchity-grenlandii-ot-ssha-the-economist-10732739.html Посилання скопійоване

Європа має три сценарії, як захистити Гренландію від зазіхань Трампа / Колаж: Главред, фото: Фото: x.com/KatieMiller, ОП,

Коротко:

Європа опрацьовує варіанти захисту Гренландії

Розглядаються три сценарії дій

НАТО вже посилило присутність на острові

Після останніх заяв президента США Дональда Трампа щодо Гренландії європейські чиновники розглядають кілька сценаріїв захисту найбільшого острова світу від можливих дій Вашингтона.

Як пише The Economist, Європа розробляє три сценарії захисту Гренландії. Союзники по НАТО вже направили на острів близько 35 військових для посилення оборони.

відео дня

Сценарій №1: "Розрядка напруженості". Спроба переконати американську сторону, що Росія і Китай не становлять загрози, і створити місію "Арктичний вартовий".

Сценарій №2: "Стримування і контрзаходи". Цейсценарій передбачає економічний тиск на США, включаючи санкції проти компаній, що видобувають ресурси Гренландії без дозволу, можливий розпродаж американських держоблігацій та закриття військових баз США в Європі.

Сценарій №3: "Очікування нової мети" — розраховує на те, що Трамп переключиться на інші питання, наприклад, Іран або вибори 2026 року, і що його заяви про Гренландію — стратегічний блеф для отримання поступок від Данії.

Європейські уряди уважно стежать за ситуацією та розглядають заходи для захисту стратегічних інтересів. Забезпечення безпеки Гренландії стало пріоритетом для Данії і НАТО, а робочі групи готуються до переговорів із США вже 18 січня.

Гренландія / Інфографіка: Главред ​

Претензії Трампа на Гренландію

Як писав Главред, Трамп ще в грудні 2024 року натякнув на можливість "приєднання" до США Гренландії, Канади та Панамського каналу. Що стосується Гренландії, Трамп акцентував увагу на важливості острова для американської національної безпеки.

На початку січня 2026 року президент США Дональд Трамп у телефонному інтерв'ю для The Atlantic заявив, що Сполучені Штати можуть розширити перелік країн, де розглядають можливість військових операцій. Серед потенційних напрямків він назвав Гренландію, підкресливши її стратегічне значення для американської оборони.

Прессекретар Білого дому Керолайн Левітт заявила, що президент США і його радники обговорюють ряд варіантів придбання Гренландії, але і залучення армії "завжди є одним з варіантів".

Прем'єр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен на пресконференції з прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен заявив, що острів "вибирає Данію" і не буде належати Вашингтону і управлятися ним.

Трамп різко відреагував на заяву Нільсена про те, що острів має намір і надалі залишатися в союзі з Данією. За словами Трампа, така позиція може обернутися для гренландського політика "великою проблемою".

Експерт назвав ймовірний сценарій Трампа щодо Гренландії

Політичний експерт, професор кафедри міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка Максим Розумний вважає, що питання Гренландії зараз навряд чи є гострим у практичному плані.

"У мене є для цього два аргументи. По-перше, Трамп говорив про Гренландію ще під час своєї першої каденції, і з тих пір, по суті, мало що змінилося. Це скоріше його постійна риторика, яку він зараз знову актуалізував на хвилі політичної ейфорії", - сказав експерт в інтерв'ю Главреду.

Інші новини:

Про персону: Максим Розумний Максим Розумний – український політолог, філософ, журналіст, поет. Доктор політичних наук. З 2024 року – професор кафедри міжнародних відносин Київського столичного університету імені Бориса Грінченка. Народився 27 червня 1969 року в місті Київ. Закінчив Київський державний університет імені Тараса Шевченка, факультет журналістики (1992). Завідувач відділу стратегічних комунікацій Національного інституту стратегічних досліджень (2005-2008); радник віце-прем'єр-міністра України (2008); завідувач відділу гуманітарної політики та безпеки Національного інституту проблем міжнародної безпеки (з 2009), пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред