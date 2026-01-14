'Трамп прийняв рішення': в Reuters назвали дату нової атаки США по Ірану

Військова операція Сполучених Штатів проти Ірану може початись найближчим часом, але її масштаби залишаються невідомими, повідомили в Reuters.

США поступово виводять персонал з ключових військових баз на Близькому Сході

Удари по Ірану можуть початись в наступні 24 години

Сполучені Штати виводять частину персоналу з баз на Близькому Сході. США можуть атакувати Іран в найближчі 24 години. Про це повідомляє видання Reuters з посиланням на неназваних американських та європейських чиновників.

Неназваний американський чиновник зазначив, що американська сторона почала часткове виведення персоналу з ключових баз у регіоні як превентивний крок на тлі зростання напруженості.

"Двоє європейських чиновників заявили, що військове втручання США видається ймовірним, а один з них зазначив, що воно може відбутися в найближчі 24 години. Ізраїльський чиновник також заявив, що, судячи з усього, Трамп прийняв рішення про втручання, хоча його масштаби і терміни ще не визначені", - йдеться у матеріалі.

Троє дипломатів повідомили, що окремим військовослужбовцям було наказано залишити базу, однак ознак масової евакуації, подібної до тієї, що відбулася напередодні іранського ракетного удару минулого року, наразі не зафіксовано.

Іранський посадовець додав, що Тегеран звернувся до регіональних союзників США з проханням стримати Вашингтон від нападу на Іран. За його словами, прямі контакти між міністром закордонних справ Ірану Аббасом Аракчі та спецпредставником США Стівом Віткоффом наразі припинені.

"Тегеран повідомив країнам регіону, від Саудівської Аравії і ОАЕ до Туреччини, що американські бази в цих країнах будуть атаковані, якщо США націляться на Іран", - сказав він.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, в Ірані вже кілька днів поспіль тривають масові антиурядові виступи, які стали найпотужнішими з 2022 року. Президент США Дональд Трамп заявив про готовність Сполучених Штатів втрутитися, якщо іранська влада почне застосовувати силу проти мирних демонстрантів. У відповідь радник Верховного лідера Ірану Алі Хаменеї застеріг, що будь-яке зовнішнє втручання може призвести до серйозної дестабілізації всього Близького Сходу.

Також Державний департамент США опублікував термінове застереження для американців, які перебувають в Ірані, із рекомендацією негайно залишити країну через різке погіршення безпекової ситуації.

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" та голова благодійного фонду "Нова дорога" Валерій Клочок зазначив, що Трамп і раніше запроваджував санкції без погодження з Конгресом. На його думку, йдеться не стільки про правові механізми, скільки про масштабний політичний крок. Це, за словами експерта, демонстрація рішучості американського президента після низки успішних дій — зокрема у Венесуелі та щодо затримання російських танкерів, а також інструмент тиску на Китай, Індію та Іран, де події розвиваються особливо стрімко, включно з переходом окремих міст під контроль повстанців.

