Трамп пригрозив "великими проблемами" прем'єру Гренландії: в чому причина

Президент США розкритикував відмову Гренландії розривати союз з Данією.

https://glavred.net/world/tramp-prigrozil-bolshimi-problemami-premeru-grenlandii-v-chem-prichina-10732091.html Посилання скопійоване

Трамп погрожує прем'єру Гренландії за бажання залишитися з Данією / Колаж: Главред, фото: ОП, скріншот, pexels.com

Коротко:

Трамп пригрозив владі Гренландії

Заява пролунала на тлі територіальних претензій до Гренландії

Президент США Дональд Трамп різко відреагував на заяву прем'єр-міністра Гренландії Йенса-Фредеріка Нільсена про те, що острів має намір і надалі залишатися в союзі з Данією. За словами Трампа, така позиція може обернутися для гренландського політика "великою проблемою".

Під час спілкування з журналістами Трампа запитали, чи вважає він остаточною заяву глави уряду Гренландії. У відповідь президент США заявив, що не знає, про кого йдеться. Почувши, що слова прозвучали від прем'єр-міністра Гренландії, Трамп повторив, що "не знає, хто це" і "нічого про нього не знає".

відео дня

Коли журналісти знову уточнили, що заяву зробив саме прем'єр Гренландії, Трамп заявив, що не згоден з його позицією, і попередив про можливі наслідки.

"Ну, це їхня проблема. Це їхня проблема. Я з ним не згоден. Я не знаю, хто він. Нічого про нього не знаю, але для нього це буде велика проблема", — сказав глава Білого дому.

Дивіться відео — Трамп обрушився з погрозами на прем'єра Гренландії:

Раніше прем'єр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен на пресконференції з прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен заявив, що острів "вибирає Данію" і не буде належати Вашингтону та управлятися ним.

Дивіться відео - Йенс-Фредерік Нільсен заявив, що Гренландія залишається з Данією:

Претензії Трампа на Гренландію

Як писав Главред, Трамп ще в грудні 2024 року натякнув на можливість "приєднання" до США Гренландії, Канади та Панамського каналу. Що стосується Гренландії, Трамп акцентував увагу на важливості острова для американської національної безпеки.

На початку січня 2026 року президент США Дональд Трамп у телефонному інтерв'ю для The Atlantic заявив, що Сполучені Штати можуть розширити перелік країн, де розглядають можливість військових операцій. Серед потенційних напрямків він назвав Гренландію, підкресливши її стратегічне значення для американської оборони.

Прессекретар Білого дому Керолайн Левітт заявила, що президент США і його радники обговорюють ряд варіантів придбання Гренландії, але і залучення армії "завжди є одним з варіантів".

​Гренландія - що про неї відомо / Інфографіка: Главред ​

Експерт назвав ймовірний сценарій Трампа щодо Гренландії

Політичний експерт, професор кафедри міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка Максим Розумний вважає, що питання Гренландії зараз навряд чи є гострим у практичному плані.

"У мене є для цього два аргументи. По-перше, Трамп говорив про Гренландію ще під час своєї першої каденції, і з того часу, по суті, мало що змінилося. Це скоріше його постійна риторика, яку він зараз знову актуалізував на хвилі політичної ейфорії", - сказав експерт в інтерв'ю Главреду.

Інші новини:

Про персону: Максим Розумний Максим Розумний – український політолог, філософ, журналіст, поет. Доктор політичних наук. З 2024 року – професор кафедри міжнародних відносин Київського столичного університету імені Бориса Грінченка. Народився 27 червня 1969 року в місті Київ. Закінчив Київський державний університет імені Тараса Шевченка, факультет журналістики (1992). Завідувач відділу стратегічних комунікацій Національного інституту стратегічних досліджень (2005-2008); радник віце-прем'єр-міністра України (2008); завідувач відділу гуманітарної політики та безпеки Національного інституту проблем міжнародної безпеки (з 2009), пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред