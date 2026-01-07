Купівля або залучення військ: Білий дім не виключив жодного сценарію щодо Гренландії

Керолайн Левітт підкреслила, що придбання Гренландії є пріоритетом національної безпеки США.

https://glavred.net/world/pokupka-ili-privlechenie-voysk-belyy-dom-ne-isklyuchil-ni-odin-scenariy-po-grenlandii-10730117.html Посилання скопійоване

США розглядає всі варіанти щодо Гренландії, включно з військовим / Колаж: Главред, фото: instagram.com/karolineleavitt, x.com/KatieMiller

Ви дізнаєтеся:

Які варіанти США розглядають щодо Гренландії

Чи підтримують сенатори позицію Білого дому

Президент США Дональд Трамп і його радники обговорюють низку варіантів придбання Гренландії, але й залучення армії "завжди є одним із варіантів". Таку заяву озвучила прессекретар Білого дому Керолайн Левітт.

"[Трамп] чітко дав зрозуміти, що придбання Гренландії є пріоритетом національної безпеки США і має важливе значення для стримування супротивників в Арктичному регіоні", - цитує Левітт ABC News.

відео дня

"Президент і його команда обговорюють низку варіантів досягнення цієї важливої зовнішньополітичної мети, і, звісно, використання Збройних сил США завжди є варіантом, який може використати головнокомандувач", - додала прессекретар Білого дому.

Журналісти зазначають, що серед європейських союзників зберігається напруженість, оскільки Гренландію може спіткати доля, подібна до Венесуели.

Як відреагували в Капітолії

Риторика, що виходить із Білого дому, викликала негативну реакцію з боку деяких законодавців у Капітолії, незалежно від партійної приналежності.

Зокрема, спікер Палати представників Майк Джонсон відповів: "Ні, я не думаю, що це доречно", коли його запитали, чи влаштовує його військова операція в Гренландії.

Член палати представників Блейк Мур, республіканець від штату Юта, у спільній заяві з членом палати представників Стені Хойєром, демократом від штату Меріленд, сказав: "Брязкання зброєю з приводу анексії Гренландії надмірно небезпечне".

Тим часом сенатор-демократ від Аризони Рубен Гальєго заявив, що внесе на розгляд резолюцію про військові повноваження, що стосується Гренландії.

"Ми повинні зупинити його, перш ніж він за своїм капризом вторгнеться в іншу країну. Більше ніяких нескінченних воєн", - написав Гальєго в соціальних мережах.

США не виключають силового сценарію приєднання Гренландії

Як писав Главред, заступник глави адміністрації президента США Стівен Міллер, якого називають головним архітектором низки жорстких політичних рішень адміністрації Трампа, відмовився виключати варіант військового захоплення острова.

За його словами, Вашингтон наполягає на тому, що Гренландія має увійти до складу Сполучених Штатів як частина американської системи безпеки.

"Я просто хочу прояснити, що це офіційна позиція уряду США від початку цієї адміністрації, і, чесно кажучи, ще з часів попередньої адміністрації Трампа: Гренландія має бути частиною Сполучених Штатів. Президент був дуже чітким щодо цього", - наголосив чиновник в інтерв'ю CNN.

Варто зазначити, що дружина Стівена Міллера опублікувала карту Гренландії, вкриту американським прапором, з написом "СКОРО" над нею.

Варто зазначити, що Пентагон уже має базу в Гренландії та розмістив там близько 200 військовослужбовців для забезпечення безпеки в Арктиці в рамках давньої угоди про оборону.

Яка позиція Трампа щодо Гренландії

Ще в грудні 2024 року Трамп натякнув на можливість "приєднання" до США Гренландії, Канади та Панамського каналу. Він акцентував увагу на важливості острова для американської національної безпеки.

Трамп хоче заволодіти Гренландією, щоб розширити історичну спадщину США, написали журналісти Reuters 2025 року.

На початку січня 2026 року президент США Дональд Трамп у телефонному інтерв'ю для The Atlantic заявив, що Сполучені Штати можуть розширити перелік країн, де розглядають можливість військових операцій. Серед потенційних напрямків він назвав Гренландію, підкресливши її стратегічне значення для американської оборони.

Гренландія - що про неї відомо / Інфографіка: Главред ​

Коли США можуть спробувати встановити контроль над Гренландією

Як пише Politico з посиланням на неназваних експертів і чиновників, Сполучені Штати можуть встановити контроль над Гренландією вже 2026 року, скориставшись сприятливим моментом.

Подібні дії можуть бути приурочені до важливих політичних і символічних дат - напередодні проміжних виборів у США 3 листопада і до святкування 250-річчя незалежності Сполучених Штатів 4 липня.

Чим небезпечна політика Трампа і чи є ризик анексії Гренландії: думка експерта

Британський журналіст Гідеон Рахман у статті для Financial Times заявив, що президента США приваблює світовий порядок, організований навколо сфер впливу великих держав.

Він зазначив, що адміністрація Трампа поклала око на Гренландію, яка є автономною частиною Данії.

"Анексія частини території союзника по НАТО була б набагато радикальнішим кроком, ніж повалення авторитарного лідера латиноамериканської держави. Але адміністрація Трампа вже деякий час готує риторичний ґрунт для дій щодо Гренландії, звинувачуючи данців у провалі в цьому питанні. З огляду на відкрите презирство адміністрації до своїх європейських союзників, спробу анексії з боку США не можна виключати", - вважає Рахман.

"Світ, у якому могутні держави й авторитарні правителі можуть робити практично все, що їм заманеться, у своїх найближчих околицях, дуже б підійшов Росії та Китаю", - підкреслив журналіст.

Вам також може бути цікаво:

Про персону: Гідеон Рахман Гідеон Рахман - британський журналіст і один із провідних експертів з міжнародних відносин. З липня 2006 року він працює головним коментатором з міжнародних питань у газеті Financial Times, де щотижня пише колонки та аналітичні матеріали про геополітику, зовнішню політику США, Європейський союз, Азію та інші глобальні теми, передає

Вікіпедія. Почав кар'єру в BBC World Service 1984 року. Працював у The Economist понад 15 років, включно з посадами кореспондента і редактора в Азії, Європі та США. Працював іноземним кореспондентом у Вашингтоні, Бангкоку та Брюсселі. Гідеон Рахман став лауреатом Orwell Prize за політичну журналістику (2016) - однієї з найпрестижніших премій у сфері аналітики та коментарів. Отримав Commentator Award на European Press Prize (2016). Рахман - автор кількох впливових книжок про світову політику та глобальні тренди: Zero-Sum World (2010) - про зсув від епохи взаємної вигоди до жорсткої конкуренції великих держав;

Easternisation: War and Peace in the Asian Century (2016) - про вплив підйому Азії на світову систему;

The Age of the Strongman (2022) - про роль авторитарних лідерів у сучасній політиці. Крім того, Рахман регулярно виступає як спікер на міжнародних форумах і часто з'являється в ефірі BBC, CNN, NPR та інших ЗМІ. Веде подкаст The Rachman Review, відзначений нагородою "International Podcast of the Year" (2025).

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред