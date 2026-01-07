Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Купівля або залучення військ: Білий дім не виключив жодного сценарію щодо Гренландії

Анна Ярославська
7 січня 2026, 10:31
113
Керолайн Левітт підкреслила, що придбання Гренландії є пріоритетом національної безпеки США.
Керолайн Левітт, Гренландія
США розглядає всі варіанти щодо Гренландії, включно з військовим / Колаж: Главред, фото: instagram.com/karolineleavitt, x.com/KatieMiller

Ви дізнаєтеся:

  • Які варіанти США розглядають щодо Гренландії
  • Чи підтримують сенатори позицію Білого дому

Президент США Дональд Трамп і його радники обговорюють низку варіантів придбання Гренландії, але й залучення армії "завжди є одним із варіантів". Таку заяву озвучила прессекретар Білого дому Керолайн Левітт.

"[Трамп] чітко дав зрозуміти, що придбання Гренландії є пріоритетом національної безпеки США і має важливе значення для стримування супротивників в Арктичному регіоні", - цитує Левітт ABC News.

відео дня

"Президент і його команда обговорюють низку варіантів досягнення цієї важливої зовнішньополітичної мети, і, звісно, використання Збройних сил США завжди є варіантом, який може використати головнокомандувач", - додала прессекретар Білого дому.

Журналісти зазначають, що серед європейських союзників зберігається напруженість, оскільки Гренландію може спіткати доля, подібна до Венесуели.

Як відреагували в Капітолії

Риторика, що виходить із Білого дому, викликала негативну реакцію з боку деяких законодавців у Капітолії, незалежно від партійної приналежності.

Зокрема, спікер Палати представників Майк Джонсон відповів: "Ні, я не думаю, що це доречно", коли його запитали, чи влаштовує його військова операція в Гренландії.

Член палати представників Блейк Мур, республіканець від штату Юта, у спільній заяві з членом палати представників Стені Хойєром, демократом від штату Меріленд, сказав: "Брязкання зброєю з приводу анексії Гренландії надмірно небезпечне".

Тим часом сенатор-демократ від Аризони Рубен Гальєго заявив, що внесе на розгляд резолюцію про військові повноваження, що стосується Гренландії.

"Ми повинні зупинити його, перш ніж він за своїм капризом вторгнеться в іншу країну. Більше ніяких нескінченних воєн", - написав Гальєго в соціальних мережах.

США не виключають силового сценарію приєднання Гренландії

Як писав Главред, заступник глави адміністрації президента США Стівен Міллер, якого називають головним архітектором низки жорстких політичних рішень адміністрації Трампа, відмовився виключати варіант військового захоплення острова.

За його словами, Вашингтон наполягає на тому, що Гренландія має увійти до складу Сполучених Штатів як частина американської системи безпеки.

"Я просто хочу прояснити, що це офіційна позиція уряду США від початку цієї адміністрації, і, чесно кажучи, ще з часів попередньої адміністрації Трампа: Гренландія має бути частиною Сполучених Штатів. Президент був дуже чітким щодо цього", - наголосив чиновник в інтерв'ю CNN.

Варто зазначити, що дружина Стівена Міллера опублікувала карту Гренландії, вкриту американським прапором, з написом "СКОРО" над нею.

Скриншот

Варто зазначити, що Пентагон уже має базу в Гренландії та розмістив там близько 200 військовослужбовців для забезпечення безпеки в Арктиці в рамках давньої угоди про оборону.

Яка позиція Трампа щодо Гренландії

Ще в грудні 2024 року Трамп натякнув на можливість "приєднання" до США Гренландії, Канади та Панамського каналу. Він акцентував увагу на важливості острова для американської національної безпеки.

Трамп хоче заволодіти Гренландією, щоб розширити історичну спадщину США, написали журналісти Reuters 2025 року.

На початку січня 2026 року президент США Дональд Трамп у телефонному інтерв'ю для The Atlantic заявив, що Сполучені Штати можуть розширити перелік країн, де розглядають можливість військових операцій. Серед потенційних напрямків він назвав Гренландію, підкресливши її стратегічне значення для американської оборони.

Купівля або залучення військ: Білий дім не виключив жодного сценарію щодо Гренландії
Гренландія - що про неї відомо / Інфографіка: Главред ​

Коли США можуть спробувати встановити контроль над Гренландією

Як пише Politico з посиланням на неназваних експертів і чиновників, Сполучені Штати можуть встановити контроль над Гренландією вже 2026 року, скориставшись сприятливим моментом.

Подібні дії можуть бути приурочені до важливих політичних і символічних дат - напередодні проміжних виборів у США 3 листопада і до святкування 250-річчя незалежності Сполучених Штатів 4 липня.

Чим небезпечна політика Трампа і чи є ризик анексії Гренландії: думка експерта

Британський журналіст Гідеон Рахман у статті для Financial Times заявив, що президента США приваблює світовий порядок, організований навколо сфер впливу великих держав.

Він зазначив, що адміністрація Трампа поклала око на Гренландію, яка є автономною частиною Данії.

"Анексія частини території союзника по НАТО була б набагато радикальнішим кроком, ніж повалення авторитарного лідера латиноамериканської держави. Але адміністрація Трампа вже деякий час готує риторичний ґрунт для дій щодо Гренландії, звинувачуючи данців у провалі в цьому питанні. З огляду на відкрите презирство адміністрації до своїх європейських союзників, спробу анексії з боку США не можна виключати", - вважає Рахман.

"Світ, у якому могутні держави й авторитарні правителі можуть робити практично все, що їм заманеться, у своїх найближчих околицях, дуже б підійшов Росії та Китаю", - підкреслив журналіст.

Вам також може бути цікаво:

Про персону: Гідеон Рахман

Гідеон Рахман - британський журналіст і один із провідних експертів з міжнародних відносин. З липня 2006 року він працює головним коментатором з міжнародних питань у газеті Financial Times, де щотижня пише колонки та аналітичні матеріали про геополітику, зовнішню політику США, Європейський союз, Азію та інші глобальні теми, передає
Вікіпедія.

Почав кар'єру в BBC World Service 1984 року. Працював у The Economist понад 15 років, включно з посадами кореспондента і редактора в Азії, Європі та США. Працював іноземним кореспондентом у Вашингтоні, Бангкоку та Брюсселі.

Гідеон Рахман став лауреатом Orwell Prize за політичну журналістику (2016) - однієї з найпрестижніших премій у сфері аналітики та коментарів. Отримав Commentator Award на European Press Prize (2016).

Рахман - автор кількох впливових книжок про світову політику та глобальні тренди:

  • Zero-Sum World (2010) - про зсув від епохи взаємної вигоди до жорсткої конкуренції великих держав;
  • Easternisation: War and Peace in the Asian Century (2016) - про вплив підйому Азії на світову систему;
  • The Age of the Strongman (2022) - про роль авторитарних лідерів у сучасній політиці.

Крім того, Рахман регулярно виступає як спікер на міжнародних форумах і часто з'являється в ефірі BBC, CNN, NPR та інших ЗМІ. Веде подкаст The Rachman Review, відзначений нагородою "International Podcast of the Year" (2025).

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини США Гренландія
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Путін прирівняв російських окупантів до Бога і заявив про "святу місію" в Україні

Путін прирівняв російських окупантів до Бога і заявив про "святу місію" в Україні

11:52Війна
На Україну насувається потужний циклон: які регіони заливатиме дощем

На Україну насувається потужний циклон: які регіони заливатиме дощем

11:31Синоптик
ЗСУ відступили з великого міста на Донеччині - що тепер готує Росія для Донбасу

ЗСУ відступили з великого міста на Донеччині - що тепер готує Росія для Донбасу

11:12Новини
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 7 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 7 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Китайський гороскоп на сьогодні 7 січня: Бикам - роздратування, Кроликам - ускладнення

Китайський гороскоп на сьогодні 7 січня: Бикам - роздратування, Кроликам - ускладнення

Експерти назвали найгірший режим прання: зіпсує пральну машину і одяг

Експерти назвали найгірший режим прання: зіпсує пральну машину і одяг

Долар рекордно подорожчав, євро злетів слідом: новий курс валют на 7 січня

Долар рекордно подорожчав, євро злетів слідом: новий курс валют на 7 січня

Три знаки зодіаку скоро казково озолотяться: хто стане ще багатшим

Три знаки зодіаку скоро казково озолотяться: хто стане ще багатшим

Останні новини

11:31

На Україну насувається потужний циклон: які регіони заливатиме дощем

11:30

Що можна і не можна говорити під час сварки: експерти розповіли, як не зробити гірше

11:18

Samsung представляє перший у світі 130-дюймовий телевізор Micro RGB з кольорами нового покоління та новим сміливим дизайном новини компанії

11:12

ЗСУ відступили з великого міста на Донеччині - що тепер готує Росія для Донбасу

10:58

Операція із захоплення Мадуро забрала десятки життів: WP розкрило наслідки

Україну накриє циклон та Арктичне похолодання: синоптик розповіла, де очікувати на -21Україну накриє циклон та Арктичне похолодання: синоптик розповіла, де очікувати на -21
10:52

Окупанти рвуться до двох ключових міст України: у ДШВ розкрили план РФ

10:48

"Також із розставаннями": Олена Тополя заговорила про нові відносини

10:43

Коли насправді українці святкували Різдво до 1918 року: історики відповіли

10:33

Усе позаду: у 2026 році удача нарешті посміхнеться 5 знакам зодіаку

Реклама
10:31

Купівля або залучення військ: Білий дім не виключив жодного сценарію щодо Гренландії

09:50

В Італії зробили категоричну заяву щодо розгортання військ в Україні

09:39

Гороскоп на завтра 8 січня: Тельцям - грандіозний успіх, Рибам - приємна зустріч

09:25

Чоловік-іспанець Ані Лорак публічно розкрив правду про їхній шлюб

08:59

Ситуація критична: у Львові від електрики відключили лікарні та елетротранспорт

08:53

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 7 січня (оновлюється)

08:50

Авіація та флот: Бельгія розкрила свою роль у безпеці України

08:50

Про що домовилися в Парижі?Погляд

08:28

Карта Deep State онлайн за 7 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:23

Швеція надасть Україні винищувачі Gripen, але лише за однієї умови

08:21

Як Сили оборони влаштували "спекотні" ночі для РФПогляд

Реклама
07:56

Гороскоп Таро на завтра 8 січня: Терезам - найгірше позаду, Рибам - зосередитися

07:29

Постраждали діти: російські "Шахеди" пошкодили десятки будинків і школи в Дніпрі

06:54

Армія РФ просунулася на Донбасі та Запоріжжі: що відбувається на фронті

06:20

Ангели перебувають поруч із вами: якому знаку зодіаку усміхнеться доля до кінця зимиВідео

05:55

Жодної розмови без сварки: Руслана розкрила, як прожила 30 років із чоловіком

04:41

Як у СРСР будували міста "з нуля" і чому вони досі розплачуються за цей експеримент

04:00

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на зображенні вівці за 43 секунди

03:34

Як зварити яйця так, щоб вони легко чистилися: секретний лайфхак

02:26

Водіїв закликали взяти пакети з теплою водою в авто - несподіваний лайфхак

02:10

Дзвінок у Кремль та війська в Україні – Макрон розкрив нову стратегію миру

01:51

Експерти назвали найгірший режим прання: зіпсує пральну машину і одяг

01:20

Г'ю Джекман планує весілля з подругою-"розлучницею" - ЗМІ

01:12

Чому фіалка "відмовляється" цвісти: причина, яку більшість ігнорує

00:18

Усе у вогні, купа вибухів: Дніпро під масованим обстрілом РФ

00:06

Про це знають лише одиниці: чому досвідчені возять у салоні брусок мила

06 січня, вівторок
22:41

Історична угода в Парижі: що отримають українці після закінчення війни та яким буде мир

22:23

Принц Гаррі може незабаром часу возз'єднатися з королівською родиною

22:05

П'ять природних способів захистити свій дім від щурів і мишей взимку

21:49

Графіки вимкнення світла для Києва та області: обмеження ДТЕК на 7 січняФото

21:15

Ситуація зі світлом змінюється - графіки відключень для Дніпропетровщини на 7 січняФото

Реклама
21:12

В Україну увірветься потужний шторм: синоптики попередили про небезпеку

21:03

Ольга Харлан показала снігову казку з нареченим-італійцем

21:00

Іноземні війська будуть розгорнуті: Зеленський, Макрон і Стармер підписали деклараціюВідео

20:53

Справи кепські: з'явилися тривожні новини про італійського актора Челентано

20:37

ТЕТ покаже драму "Тілоохоронець K-2" в ексклюзивній українській озвучці

20:33

Кількість годин без світла змінилась - графік відключень для Черкас і області на 7 січня

20:27

Чому не виходить приготувати сирники: шеф-кухар назвав три популярні помилки

20:04

Морози до -24 і хуртовини: на Львівщину насувається хвиля арктичного холоду

20:02

В Україні будуть надсилати повістки по-новому - що зміниться для українців

19:53

Усього почало корчити: у Трампа стався "напад" під час пресконференціїВідео

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Економіка
ТарифиКурс валютЦіни на продуктиГрошова допомога
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапФіліп КіркоровСофія РотаруОлена ЗеленськаОльга Сумська
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти