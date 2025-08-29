Рус
Чи є загроза захоплення РФ усієї України: у Трампа зробили заяву

Олексій Тесля
29 серпня 2025, 21:23
Незважаючи на певні розбіжності, позиції США та України з ключових питань багато в чому збігаються, каже Джей Ді Венс.
Венс, ВСУ
Джей Ді Венс прокоментував ситуацію з врегулюванням в Україні / Колаж: Главред, фото: 128 ОГШБр Вікіпедія

Головне:

  • США зацікавлені у збереженні територіальної цілісності України
  • Позиції США та України з ключових питань багато в чому збігаються

Віце-президент США Джей Ді Венс заявив, що США зацікавлені у збереженні територіальної цілісності України як частини можливої мирної угоди.

Він розповів в інтерв'ю USA Today, що провів кілька конструктивних бесід з українським президентом Володимиром Зеленським разом із Дональдом Трампом.

відео дня

За словами Венса, незважаючи на певні розбіжності, позиції з ключових питань багато в чому збігаються: "Ми не хочемо, щоб Росія захопила всю Україну, і прагнемо завершення кровопролиття".

При цьому Венс підкреслив, що конфлікт зайшов у глухий кут - жодна зі сторін більше не досягає значущих успіхів. У цьому контексті, вважає він, припинення бойових дій і пошук дипломатичного рішення було б оптимальним кроком - як для України, так і для США.

Умови припинення війни: що кажуть у ЗСУ

Командир підрозділу 21-го окремого полку безпілотних систем 3-го армійського корпусу Єгор Фірсов висловив думку, що війна в Україні, найімовірніше, триватиме щонайменше до кінця 2025 року.

Він підкреслив: будь-які територіальні поступки, навіть у межах однієї області, можуть спричинити нові втрати. За словами Фірсова, Росія не відмовиться від своєї ключової мети - повного знищення української державності.

Переговори про гарантії для України - новини за темою

Нагадаємо, раніше було названо варіанти гарантій безпеки України. У Reuters із посиланням на джерела повідомили, що США і союзники обговорюють варіанти військового захисту Києва від нападу РФ.

Раніше стало відомо, які гарантії безпеки для України просять у Трампа. Питання порушувалося на зустрічі голови Об'єднаного комітету начальників штабів США з європейськими військовими представниками.

Як раніше повідомляв Главред, Лавров раніше висунув головну умову Кремля. Він підкреслив, що зустріч Володимира Зеленського та Володимира Путіна наразі не запланована.

Про джерело: USA Today

USA Today — перша загальнонаціональна щоденна газета в США. Заснована y Вашингтоні підприємцем Алленом Ньюгартом. Головним редактором першого випуску, що з’явився 15 вересня 1982 року, був призначений Джон Сайгенталер, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна Росії та України Джей Ді Венс Переговори про припинення вогню
