Чи є загроза захоплення РФ усієї України: у Трампа зробили заяву

- США зацікавлені у збереженні територіальної цілісності України
- Позиції США та України з ключових питань багато в чому збігаються
Віце-президент США Джей Ді Венс заявив, що США зацікавлені у збереженні територіальної цілісності України як частини можливої мирної угоди.
Він розповів в інтерв'ю USA Today, що провів кілька конструктивних бесід з українським президентом Володимиром Зеленським разом із Дональдом Трампом.
За словами Венса, незважаючи на певні розбіжності, позиції з ключових питань багато в чому збігаються: "Ми не хочемо, щоб Росія захопила всю Україну, і прагнемо завершення кровопролиття".
При цьому Венс підкреслив, що конфлікт зайшов у глухий кут - жодна зі сторін більше не досягає значущих успіхів. У цьому контексті, вважає він, припинення бойових дій і пошук дипломатичного рішення було б оптимальним кроком - як для України, так і для США.
Умови припинення війни: що кажуть у ЗСУ
Командир підрозділу 21-го окремого полку безпілотних систем 3-го армійського корпусу Єгор Фірсов висловив думку, що війна в Україні, найімовірніше, триватиме щонайменше до кінця 2025 року.
Він підкреслив: будь-які територіальні поступки, навіть у межах однієї області, можуть спричинити нові втрати. За словами Фірсова, Росія не відмовиться від своєї ключової мети - повного знищення української державності.
Переговори про гарантії для України - новини за темою
Нагадаємо, раніше було названо варіанти гарантій безпеки України. У Reuters із посиланням на джерела повідомили, що США і союзники обговорюють варіанти військового захисту Києва від нападу РФ.
Раніше стало відомо, які гарантії безпеки для України просять у Трампа. Питання порушувалося на зустрічі голови Об'єднаного комітету начальників штабів США з європейськими військовими представниками.
Як раніше повідомляв Главред, Лавров раніше висунув головну умову Кремля. Він підкреслив, що зустріч Володимира Зеленського та Володимира Путіна наразі не запланована.
