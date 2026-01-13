Вагітна Бех-Романчук поскаржилася на свої "габарити": "Виглядає саме так"

Коротко:
- Марина Бех-Романчук вагітна первістком
- Спортсменка показала, як звикає до своїх "габаритів" на третьому триместрі
Українська стрибунка Марина Бех-Романчук у вересні 2025 року розповіла, що чекає на первістка. Пізніше стало відомо, що вона і плавець Михайло Романчук стануть батьками дівчинки.
Зараз Марина перебуває на третьому триместрі вагітності. І, схоже, насолоджується кожним моментом свого стану, а до незручностей ставиться з великим гумором.
Так, у своєму блозі в Instagram майбутня мама жартома поскаржилася на свої "габарити", які перетворюють для неї звичайні справи на справжнє випробування. Бех-Романчук показала, як намагається надіти шкарпетку на ногу, піднімати речі з підлоги, не нахиляючись, і скільки зусиль їй доводиться докладати, щоб перевернутися в ліжку з боку на бік.
У коментарях шанувальники спортсменки відзначають її квітучий вигляд.
Про персону: Марина Бех-Романчук
Марина Бех-Романчук - українська легкоатлетка, яка виступає у стрибках у довжину та потрійному стрибку. Чемпіонка Європи 2022 року в потрійному стрибку, чемпіонка Європи 2021 року в стрибку в довжину в приміщенні, призерка чемпіонату світу 2019 року в стрибку в довжину, багаторазова чемпіонка України. Учасниця Олімпійських ігор 2016, 2020 і 2024 років, повідомляє Вікіпедія.
