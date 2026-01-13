Вагітна Бех-Романчук поскаржилася на свої "габарити": "Виглядає саме так"

Великий животик Марини Бех-Романчук змушує майбутню маму до всього підходити з вигадкою.

https://glavred.net/stars/beremennaya-beh-romanchuk-pozhalovalas-na-svoi-gabarity-vyglyadit-imenno-tak-10731764.html Посилання скопійоване

Марина Бех-Романчук вагітна - який вигляд має спортсменка на третьому триместрі / колаж: Главред, фото: instagram.com/marynabekh

Коротко:

Марина Бех-Романчук вагітна первістком

Спортсменка показала, як звикає до своїх "габаритів" на третьому триместрі

Українська стрибунка Марина Бех-Романчук у вересні 2025 року розповіла, що чекає на первістка. Пізніше стало відомо, що вона і плавець Михайло Романчук стануть батьками дівчинки.

Зараз Марина перебуває на третьому триместрі вагітності. І, схоже, насолоджується кожним моментом свого стану, а до незручностей ставиться з великим гумором.

відео дня

Так, у своєму блозі в Instagram майбутня мама жартома поскаржилася на свої "габарити", які перетворюють для неї звичайні справи на справжнє випробування. Бех-Романчук показала, як намагається надіти шкарпетку на ногу, піднімати речі з підлоги, не нахиляючись, і скільки зусиль їй доводиться докладати, щоб перевернутися в ліжку з боку на бік.

У коментарях шанувальники спортсменки відзначають її квітучий вигляд.

Марина Бех-Романчук вагітна - який вигляд має спортсменка на третьому триместрі / фото: instagram.com/marynabekh

Марина Бех-Романчук вагітна - який вигляд має спортсменка на третьому триместрі / фото: instagram.com/marynabekh

Марина Бех-Романчук вагітна - який вигляд має спортсменка на третьому триместрі / фото: instagram.com/marynabekh

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що Катерину Бужинську після скандалу з Михайлом Грицканом зрадили близькі люди. Артистка заявила про непорядність колеги.

Також Наталка Денисенко потрапила в новий скандал на тлі чуток про розрив її стосунків з колегою і кумою Оленою Світлицькою. Їхня дружба тривала ще зі студентських часів.

Читайте також:

Про персону: Марина Бех-Романчук Марина Бех-Романчук - українська легкоатлетка, яка виступає у стрибках у довжину та потрійному стрибку. Чемпіонка Європи 2022 року в потрійному стрибку, чемпіонка Європи 2021 року в стрибку в довжину в приміщенні, призерка чемпіонату світу 2019 року в стрибку в довжину, багаторазова чемпіонка України. Учасниця Олімпійських ігор 2016, 2020 і 2024 років, повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред