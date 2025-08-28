"Мова не про Донеччину": військовий розкрив, коли війна може реально закінчитися

Командир пояснює, чому поступки навіть однією областю загрожують масштабною агресією.

Фірсов підкреслює, що Путін продовжить тиснути на Україну і шукати слабкі місця взимку / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos

Війна в Україні продовжиться до кінця 2025 року

Поступки областями ведуть до нових втрат

Фронт свідчить про активний тиск РФ на Україну

Війна в Україні, ймовірно, не завершиться до кінця 2025 року, а поступки навіть однією областю можуть призвести до подальших територіальних втрат. Таку думку висловив командир підрозділу "Мурамаса" 21-го окремого полку безпілотних систем у складі 3-го армійського корпусу Єгор Фірсов в ефірі телеканалу "Еспресо".

Мотиви противника

За словами військового, головна мета окупантів — повне знищення України.

"Я відчуваю, що війна не закінчиться до кінця 2025 року, на жаль. Чому я так думаю і чому я в цьому впевнений? Скажу так: я теж зустрічався з Путіним – звичайно, це був колективний Путін, більш говіркий, якому ми протистоїмо на фронті. Коли чуєш вороже перехоплення, тон цих розмов, коли бачиш перекидання військ з одного напрямку на інший, коли спілкуєшся з військовополоненими – усе це дає розуміння істинних мотивів противника", — пояснив Фірсов.

Наслідки можливих поступок

Він зазначив, що попри заяви Володимира Путіна про можливі поступки, ніхто їм не вірить. Історія показує, що росіяни прагнуть захопити та знищити Україну.

"Якщо віддамо Донецьку область, за нею доведеться віддати Дніпропетровську. За Дніпропетровською областю – Полтавську, а далі вже й Київ. Тому, на жаль, зараз я не відчуваю, що війна може завершитись до кінця 2025 року. Думаю, ми стали ближче до миру, і якась нова конфігурація, можливо, з'явиться у 2026 році. Можливо, тоді буде якась теоретична пауза. Але у 2025 – ні. Думаю, що Путін захоче увійти в зиму і намагатиметься тиснути на нас, шукати слабкі місця й захопити ще більше територій", — додав командир.

Експертна оцінка: замороження конфлікту

Дипломат та колишній міністр закордонних справ Володимир Огризко вважає, що найреалістичнішим сценарієм завершення війни є замороження конфлікту на нинішній лінії розмежування.

На його думку, це означатиме, що обидві сторони зберігатимуть за спиною "ніж", готовий до застосування у майбутньому.

"Цинічна практика історії показує: приклад Азербайджану демонструє, що навіть після десятиліть очікування країна може відновити свою територіальну цілісність", — зазначив експерт.

Як писав Главред, спецпредставник США Кіт Келлог висловив сподівання, що вже наступний День незалежності Україна відзначатиме в атмосфері миру і безпеки.

Тим часом віцепрезидент США Джей Ді Венс висловив припущення, що повномасштабна війна, яку РФ розпочала проти України, може завершитися не пізніше, ніж за півроку.

Війна в Україні скоро закінчиться. Про це знають не лише Україна та Росія, але й США та країни Європи. Таку думку висловив президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва.

Про персону: Єгор Фірсов Єгор Фірсов - український політичний діяч. Народний депутат України VII і VIII скликань. З 20 листопада 2019 року по 13 травня 2020 року обіймав посаду тимчасово виконуючого обов'язки Голови Державної екологічної інспекції України. З 2022 року військовослужбовець ЗСУ та парамедик, пише Вікіпедія.

