Рекорд більше Шевченку не належить — хто обійшов легенду українського футболу

Руслан Маліновський знову вийшов у стартовому складі "Дженоа" і вдруге поспіль відзначився результативною передачею. Після асисту в матчі проти "Мілана", який завершився нічиєю 1:1, українець став одним із героїв поєдинку, що приніс "грифонам" першу перемогу за шість турів, повідомляє Sport24.

Швидкий гол і знайомий дует

Вже на 7-й хвилині зустрічі Маліновський виконав ефектну розрізну передачу на Лоренцо Коломбо, який точно пробив і відкрив рахунок. Цей же тандем раніше відзначився голом і у грі з "Міланом".

Історичний рекорд українця в Серії А

Завдяки цьому асисту Маліновський встановив історичне досягнення — він став найкращим українцем за кількістю результативних передач у Серії А. В активі півзахисника вже 30 асистів, що дозволило йому випередити Андрія Шевченка, у якого було 29 гольових пасів.

Оцінки та ігровий час

У поточному матчі Руслан провів на полі 74 хвилини, після його заміни "Дженоа" забила ще два м’ячі. Аналітичний портал Sofascore оцінив виступ українця у 7,2 бала. Найвищу оцінку в команді отримав автор третього голу Лео Остігор — 8,4.

Завдяки цій перемозі "Дженоа" піднялася на 15-те місце в турнірній таблиці Серії А.

