Перебої зі світлом та гучні вибухи: Україна під масовою атакою балістики та дронів

В ніч на 13 січня Росія застосувала балістичні ракети та ударні безпілотники проти України. Повітряні сили попередили про загрозу, через що у низці областей, зокрема в Києві, оголосили повітряну тривогу.

Міський голова Києва Віталій Кличко та Київська міська військова адміністрація оперативно відреагували на загрозу.

"Будьте в безпечних місцях! Росіяни атакують столицю балістичними ракетами", — закликав глава КМВА Тимур Ткаченко.

Також Повітряні сили застерегли про наближення великої кількості ворожих безпілотників у напрямку міста Зеленодольськ.

"Зеленодольськ, перебувайте в безпечних місцях: на місто насуваються ворожі дрони", — йшлося у повідомленні.

За даними моніторингових каналів, лише протягом останньої години Росія випустила по Україні щонайменше двадцять балістичних ракет. Удар прийшовся на Запорізьку область, околиці Зеленодольська, Харків та Київ.

За наявною інформацією окупанти застосовували ракети типу "Іскандер-М" та "KN-23". Внаслідок обстрілів у деяких містах спостерігалося падіння напруги електромереж.

