Меріл Стріп і Мартін Шорт готуються до весілля - ЗМІ

Стріп і Шорт у стосунках вже близько двох років і щасливі, як підлітки.

https://glavred.net/starnews/meril-strip-i-martin-short-gotovyatsya-k-svadbe-smi-10731761.html Посилання скопійоване

Меріл Стріп зараз - акторка думає про весілля з Мартіном Шортом / колаж: Главред, фото: imdb.com, ua.depositphotos.com

Читайте більше:

Що відомо про роман Меріл Стріп з Мартіном Шортом

Що про їхні стосунки кажуть у колах, наближених до пари

Актори Меріл Стріп і Мартін Шорт закрутили роман під час спільних зйомок у третьому сезоні серіалу "Убивства в одній будівлі". Перші чутки про їхні стосунки з'явилися ще в січні 2024 року.

76-річна Меріл і 75-річний Мартін роман не коментують, проте з'являються разом на світських заходах і виглядають дуже щасливими. Як повідомили інсайдери з близького оточення пари виданню Radar Online, наступним кроком у стосунках Стріп і Шорта може стати весілля.

відео дня

Джерело зазначає, що обидва актори закохані, як школярі. І для Мартіна, і для Меріл це буде вже другий шлюб: актор у 2010 році втратив дружину через рак яєчників, а його нова партнерка розлучилася з першим чоловіком наприкінці десятих. Закохані й не думали, що колись знову відчують таку ніжність і прихильність до когось.

Меріл Стріп зараз - акторка думає про весілля з Мартіном Шортом / фото: imdb.com

"Друзі шепочуться, що наступним кроком буде весілля. Очевидно, що Меріл шалено закохана. Мартін енергійний, розумний і, звичайно ж, веселий. Він змушує її сміятися. Почуття гумору може бути дуже привабливим. Ніхто з них, ймовірно, і не думав, що на цьому етапі життя знову знайде кохання. Вони схожі на двох підлітків зі старшої школи. Це мило", - каже інсайдер.

Меріл Стріп зараз - акторка думає про весілля з Мартіном Шортом / фото: imdb.com

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Голлівуд - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що зірка "Дивних див", канадський актор Фінн Вулфхард, залишає акторство після завершення серіалу. Артист розкрив, чим буде займатися далі.

Також стало відомо, що Ніколь Кідман офіційно знову незаміжня - всього через три місяці після подачі актрисою заяви на розлучення з кантрі-співаком Кітом Урбаном.

Читайте також:

Про персону: Меріл Стріп Меріл Стріп - американська акторка театру, телебачення, кіно та озвучування. Критики високо цінують її творчість, і називають однією з найвидатніших актрис нашого часу. У 2025 році у Стріп відбудеться грандіозний ювілей - 50 років на сцені. За свою кар'єру зіграла понад сто різних ролей. Найвідоміші - у фільмах "Крамер проти Крамера" (1979), "Вибір Софі" (1982), "Години" (2002), "Диявол носить Prada" (2006), "Мамма міа!" (2008), "Залізна леді" (2011), "Флоренс Фостер Дженкінс" (2016) тощо. Володарка трьох "Еммі", дев'яти "Золотих глобусів", трьох "Оскарів" і двох BAFTA .

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред