Чи є ризик нових замахів на Трампа: Кочетков дав прогноз

За словами аналітика, вперше у США дві людини, які претендують на найвищу посаду в державі, викликають настільки гостре невдоволення у виборців опонента.

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Олександр Кочетков спрогнозував чи загрожують Трампу нові замахи / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот

Замах на експрезидента США Дональда Трампа під час його виборчої кампанії ще більше підвищить рівень напруги в американському суспільстві. Про це в інтерв'ю Главреду розповів політичний аналітик Олександр Кочетков.

За його словами, заходи з охорони двох основних конкурентів на виборах США - Джо Байдена і Дональда Трампа - будуть посилені.

"Тому фактично загрозу буде зменшено. Хоча напруга в американському суспільстві, його поляризація там точно не зменшиться", - сказав Кочетков.

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"Уперше в США дві людини, які претендують на найвищу посаду в державі, викликають настільки гостре невдоволення і страшну лють у виборців опонента. Такої поляризації в Штатах ще не було", - додав аналітик.

Раніше Олександр Кочетков заявив, що на хвилі емоцій після замаху рейтинг Трампа підскочить на 5-7%, але скоро все може змінитися. Аналітик не виключає, що ще може статися безліч різних подій, які перекриють цей замах.

Хто такий Олександр Кочетков Олександр Кочетков – аналітик, політтехнолог, іміджмейкер. У минулому інженер-конструктор КБ "Південне" і заступник керівника пресслужби президента України.

Замах на Трампа - що відомо

14 липня на передвиборчому мітингу Трампа у штаті Пенсильванія сталася стрілянина - стрілець випустив кулю в бік експрезидента США, коли той стояв на трибуні. Куля зачепила вухо і пролетіла біля голови Трампа. Також повідомлялося, що внаслідок стрілянини загинула одна людина, ще одна - дістала поранення.

Політика негайно евакуювали з місця події, а самого стрільця ліквідували.

Стрільцем виявився 20-річний чоловік на ім'я Томас Метью Крукс. Він родом із міста Бетел-Парк, штат Пенсільванія. При цьому наголошується, що поки його мотиви незрозумілі.

16 липня стало відомо, що Трамп офіційно став кандидатом у президенти від Республіканської партії.

Також Трамп обрав собі нового віцепрезидента. Ним може стати - за умови перемоги Трампа на виборах восени 2024 року - сенатор від штату Огайо Джей Ді Венс.

Зазначимо, Венс виступав проти членства України в НАТО і не вірив у перемогу над Росією. Він послідовно закликав припинити виділяти гроші з бюджету США на будь-яку допомогу Україні та вимагав від Білого дому визнати, що Україна поступиться частиною своїх територій РФ.

Дебати Байдена і Трампа - що відомо 27 червня у США відбулися перші дебати між президентом США Джо Байденом і кандидатом на цю посаду від Республіканської партії Дональдом Трампом. За оцінками глядачів та експертів, чинний глава Білого дому провалив їх, а явним переможцем став республіканець. І це попри те, що Трампа "спіймали" одразу на тридцяти неправдивих заявах. У Байдена таких було всього дев'ять. Опитування Wall Street Journal показало, що Трамп перемагає Байдена з різницею 48% проти 42%, а опитування New York Times/Siena показало, що перевага Трампа над Байденом збільшилася на три пункти до 49% проти 43%. Згідно з даними опитування Ipsos і вебсайту 538, попри перемогу Трампа над Байденом у першому турі дебатів із показниками 60% проти 21%, обидва кандидати майже не втратили свої електоральні позиції. Демократи можуть достроково висунути кандидатуру Джо Байдена на президентські вибори у США, щоб припинити внутрішньопартійні розмови про його заміну після виступу на дебатах із його опонентом Дональдом Трампом. За словами співрозмовників видання Bloomberg, це може статися вже 21 липня, коли відбудеться засідання комітету партії. Президент США Джо Байден заявив співробітниками своєї виборчої кампанії, що не планує йти з президентських перегонів і продовжить боротьбу за другий термін у Білому домі.

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