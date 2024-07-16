Демократи не можуть зняти Байдена з виборів: експерт сказав, від кого залежить рішення

За Байдена проголосували виборці на праймеріз. Тому реальної можливості зняти його з перегонів виконавчим указом у демократів немає.

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Єдиний, хто зараз може зняти Байдена - це сам президент США / Колаж: Главред, фото: скріншот відео CNN

У Демократичної партії США немає реальної можливості зняти з президентських перегонів Джо Байдена. Щоб репутаційні ризики були мінімальними, нинішній очільник Білого дому має сам відмовитися балотуватися. Про це в інтерв'ю Главреду розповів директор програми "Північна Америка" аналітичного центру "Українська призма" Олександр Краєв.

За його словами, демократи вже зараз наполягають на тому, щоб Байден вийшов із перегонів за крісло в Білому домі.

"Однак тут є одне величезне "але": за нього проголосували виборці на праймеріз. Тому реальної можливості зняти його виконавчим указом чи в інший спосіб у демократів немає - для цього доведеться проводити додатковий раунд праймеріз, але сьогодні ні в кого ні грошей, ні часу, ні бажання на це немає", - пояснив він.

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"І єдиний, хто зараз може зняти Байдена, - це сам Байден, який має ухвалити рішення, що виходить із перегонів. Тоді це буде з мінімальними репутаційними, іміджевими та навіть фінансовими втратами для партії", - сказав Краєв.

За словами експерта, Демократична партія має ухвалити рішення щодо свого кандидата в президенти до партійної конвенції, тобто до середини серпня.

"Тому що тоді можна буде провести дебати, слухання потенційних кандидатів, тобто з дотриманням нормальної демократичної процедури. І тоді ні в кого не буде питань ні щодо легітимності такої заміни, ні щодо рішення Байдена", - сказав він.

У принципі, Байден може ухвалити рішення і пізніше - майже перед самими виборами, щоб не дати можливості республіканцям і, зокрема, Дональду Трампу зіграти на цій заміні.

"Але тоді це ризиковано, тому що кандидата призначатиме верхівка Демократичної партії, і тоді справді можуть виникнути питання щодо легітимності такого кандидата", - резюмував Краєв.

Хто такий Олександр Краєв Олександр Краєв – директор програми "Північна Америка" аналітичного центру "Українська призма". Директор програми досліджень Трансатлантичного діалогу та взаємин з НАТО Групи стратегічних та безпекових студій. Викладає міжнародну політику в Інституті міжнародних відносин (ІМВ КНУ) та Києво-Могилянській академії (НаУКМА). Дослідницькі інтереси: зовнішня політика та внутрішньополітичні процеси США;

міжнародна політика у Північній Америці;

внутрішня та зовнішня політика Великій Британії;

проблематика ірландського кордону та конфлікту в Північній Ірландії;

міжнародні конфлікти, підходи до пост-конфліктного врегулювання.

Чи братиме Байден участь у виборах президента США

Дедалі більше представників Демократичної партії у США хочуть, щоб чинний господар Білого дому Джо Байден відмовився від участі в нових перегонах за крісло президента. Про це повідомляє портал Axios із посиланням на власні джерела.

Після внутрішньопартійного бунту в команді Джо Байдена чинний президент США заявив, що він залишається в перегонах за посаду глави держави. У такий спосіб він дав знати своїм колегам, які самі ж підняли цей бунт, що він намагатиметься всидіти на своєму місці.

Дебати Байдена і Трампа - що відомо 27 червня у США відбулися перші дебати між президентом США Джо Байденом і кандидатом на цю посаду від Республіканської партії Дональдом Трампом. За оцінками глядачів та експертів, чинний глава Білого дому провалив їх, а явним переможцем став республіканець. І це попри те, що Трампа "спіймали" одразу на тридцяти неправдивих заявах. У Байдена таких було всього дев'ять. Опитування Wall Street Journal показало, що Трамп перемагає Байдена з різницею 48% проти 42%, а опитування New York Times/Siena показало, що перевага Трампа над Байденом збільшилася на три пункти до 49% проти 43%. Згідно з даними опитування Ipsos і вебсайту 538, попри перемогу Трампа над Байденом у першому турі дебатів із показниками 60% проти 21%, обидва кандидати майже не втратили свої електоральні позиції. Демократи можуть достроково висунути кандидатуру Джо Байдена на президентські вибори у США, щоб припинити внутрішньопартійні розмови про його заміну після виступу на дебатах із його опонентом Дональдом Трампом. За словами співрозмовників видання Bloomberg, це може статися вже 21 липня, коли відбудеться засідання комітету партії. Президент США Джо Байден заявив співробітниками своєї виборчої кампанії, що не планує йти з президентських перегонів і продовжить боротьбу за другий термін у Білому домі.

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