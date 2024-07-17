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Чи допоможе замах виграти вибори у США Трампу: Кочетков дав прогноз

Анна Ярославська
17 липня 2024, 12:03
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На хвилі емоцій після замаху рейтинг Трампа підскочить на 5-7%, але скоро все може змінитися.
Джо Байден, Дональд Трамп, Александр Кочетков
Для Байдена участь у виборах у США 2024 року - це останній бій, вважає Кочетков / Колаж: Главред, фото: скріншот, УНІАН

Політичний аналітик Олександр Кочетков розповів, якими будуть політичні наслідки замаху на експрезидента США Дональда Трампа під час його виборчої кампанії на другий термін у Білому домі та як це позначиться на шансах республіканця перемогти на президентських виборах.

"Дійсно багато говорять про те, що поранений краєчок вуха Трампа забезпечить йому повернення до Білого дому, ба більше, для цього він дав би й друге вухо собі відстрелити. Але це не зовсім так", - сказав він в інтерв'ю Главреду.

За словами Кочеткова, на хвилі емоцій після замаху рейтинг Трампа підскочить на 5-7%, але скоро все може змінитися.

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"Замах ще нічого не вирішує. Виборча кампанія-2024 у США неймовірно шалена, некерована, емоційна та нераціональна. З обох сторін", - вважає аналітик.

Кочетков додав, що для Байдена участь у виборах у США 2024 року - це "останній бій, остання рішуча дія в житті".

Кочетков не виключає, що ще може статися безліч різних подій, які перекриють цей замах.

"Можливі нові замахи, зокрема на Байдена, можливі інші потрясіння і скандали, які перекриють ефект від замаху на Трампа. Вибори у США відбудуться на початку листопада, тобто до них ще три місяці, а за цей час у Штатах ще такого нароблять, що цей замах не матиме принципового значення", - не виключає він.

Що стосується спроб опонентів Трампа зняти його з виборів за допомогою юридичних процедур і судів, то вони, найімовірніше, проваляться. Кочетков вважає, що суди після замаху не ухвалюватимуть рішення проти Трампа, тому що він - потерпілий, а суди в Америці враховують громадську думку.

"Тому різні юридичні методи впливу на Трампа відпадуть, але залишиться все інше: провокації, піар-акції тощо. Та й сам Трамп не знає, що він може викинути до виборів. Загалом, проблема не в Трампі і не в замахах на нього, а в тому, що Байден не надто адекватний", - резюмував Кочетков.

Хто такий Олександр Кочетков

Олександр Кочетков – аналітик, політтехнолог, іміджмейкер. У минулому інженер-конструктор КБ "Південне" і заступник керівника пресслужби президента України.

Замах на Трампа

14 липня на передвиборчому мітингу Трампа у штаті Пенсильванія сталася стрілянина - стрілець випустив кулю в бік експрезидента США, коли той стояв на трибуні. Куля зачепила вухо і пролетіла біля голови Трампа. Також повідомлялося, що внаслідок стрілянини загинула одна людина, ще одна - дістала поранення.

Політика негайно евакуювали з місця події, а самого стрільця ліквідували.

Стрільцем виявився 20-річний чоловік на ім'я Томас Метью Крукс. Він родом із міста Бетел-Парк, штат Пенсильванія. При цьому наголошується, що поки його мотиви незрозумілі.

Байден засудив напад, закликавши американців об'єднатися проти насильства.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на замах на колишнього президента США Дональда Трампа і наголосив, що такому насильству немає виправдань.

Після замаху на Трампа йому почали прогнозувати гарантовану перемогу на президентських виборах у Сполучених Штатах Америки.

16 липня стало відомо, що Трамп офіційно став кандидатом у президенти від Республіканської партії.

Також Трамп обрав собі нового віцепрезидента. Ним може стати - за умови перемоги Трампа на виборах восени 2024 року - сенатор від штату Огайо Джей Ді Венс.

Зазначимо, Венс виступав проти членства України в НАТО і не вірив у перемогу над Росією. Він послідовно закликав припинити виділяти гроші з бюджету США на будь-яку допомогу Україні та вимагав від Білого дому визнати, що Україна поступиться частиною своїх територій РФ.

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Дональд Трамп Джо Байден Олександр Кочетков вибори у США
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