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Байден відповів, чи балотуватиметься після провалу на дебатах із Трампом

Анна Ярославська
4 липня 2024, 09:38
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Джо Байден заявив, що він залишається лідером Демократичної партії та його ніхто не витісняє з перегонів проти республіканця Дональда Трампа.
Джо Байден, дебати
Джо Байден збирається балотуватися в президенти США / Колаж: Главред, фото: скріншот

Президент США Джо Байден не планує йти з президентських перегонів і продовжить боротьбу за другий термін у Білому домі. Про це він сказав під час телефонної розмови зі співробітниками своєї виборчої кампанії.

Як пише Reuters із посиланням на джерела, Байден заявив, що він залишається лідером Демократичної партії та його ніхто не витісняє з перегонів проти республіканця Дональда Трампа.

"Я балотуюся", - сказав Байден.

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На додаток, кампанія Байдена розіслала аналогічні повідомлення електронною поштою для своїх прихильників.

"Ніхто мене не виштовхує. Я не вибуваю. Я залишуся в перегонах до кінця", - наголосив президент США.

Він також зустрінеться з губернаторами-демократами в середу ввечері (за місцевим часом - ред.), щоб запевнити їх, що він готовий до роботи після невдалого виступу на дебатах.

Відповідаючи на запитання, чи розглядає Байден можливість відставки, прессекретарка Білого дому Карін Жан-П'єр сказала, що "абсолютно ні".

Дебати Байдена і Трампа - останні новини

27 червня у США відбулися перші дебати між президентом США Джо Байденом і кандидатом на цю посаду від Республіканської партії Дональдом Трампом. За оцінками глядачів та експертів, чинний глава Білого дому провалив їх, а явним переможцем став республіканець. І це попри те, що Трампа "спіймали" одразу на тридцяти неправдивих заявах. У Байдена таких було всього дев'ять. Усі подробиці дебатів читайте в матеріалі: Як Байден провалив дебати проти Трампа: основні моменти теледуелі та панічна реакція демократів.

Опитування Wall Street Journal показало, що Трамп перемагає Байдена з різницею 48% проти 42%, а опитування New York Times/Siena показало, що перевага Трампа над Байденом збільшилася на три пункти до 49% проти 43%. Згідно з даними опитування Ipsos і вебсайту 538, попри перемогу Трампа над Байденом у першому турі дебатів із показниками 60% проти 21%, обидва кандидати майже не втратили свої електоральні позиції.

Демократи можуть достроково висунути кандидатуру Джо Байдена на президентські вибори у США, щоб припинити внутрішньопартійні розмови про його заміну після виступу на дебатах із його опонентом Дональдом Трампом. За словами співрозмовників видання Bloomberg, це може статися вже 21 липня, коли відбудеться засідання комітету партії.

Вибори президента США 2024

Чергові вибори президента США заплановані на 5 листопада 2024 року.

15 листопада минулого року 45-й президент Штатів Дональд Трамп зробив заяву, в якій оголосив про початок своєї передвиборчої кампанії.

25 квітня 2023 року президент Байден оголосив про те, що висуне свою кандидатуру на вибори 2024 року, щоб переобратися на другий термін.

У грудні 2023 року Верховний суд штату Колорадо ухвалив рішення про те, що експрезидент Дональд Трамп не має конституційного права балотуватися в президенти США 2024 року.

Пізніше штат Мен заборонив Трампу балотуватися в президенти.

Позови проти Трампа ґрунтувався на пункті 14 поправки Конституції США. Вона була ратифікована після громадянської війни і свідчить, що американські чиновники, які "беруть участь" у повстанні або заколоті, не можуть обіймати свої посади в майбутньому.

У березні 2024 року Дональду Трампу офіційно дозволили брати участь у президентських виборах. Таке рішення ухвалив Верховний суд США.

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