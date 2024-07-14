'Молюся за нього': Байден відреагував на замах на Трампа, терміново їде в Білий дім

Президент США Джо Байден зробив заяву з приводу замаху на свого суперника Дональда Трампа під час мітингу в Пенсільванії. Глава Америки сказав, що "молиться" за нього і подякував спецслужбам за добре виконану роботу з його захисту.
Як повідомляє пресслужба Білого дому, Байден уже зв'язався з Трампом.
"Я радий чути, що він у безпеці та почувається добре. Я молюся за нього і його сім'ю, а також за всіх, хто був на мітингу, поки ми чекаємо подальшої інформації", - висловився Байден.відео дня
Окремо Байден подякував спецслужбі за те, що її співробітники доправили потерпілого в безпечне місце.
"В Америці немає місця такому насильству. Ми повинні об'єднатися як одна нація, щоб засудити його (насильство, - Главред)", - наголосив Байден.
CNN пише, що Байден перервав свої вихідні в Делавері та повернувся до Білого дому - щоб отримати останні звіти щодо стрілянини на мітингу за участю Трампа.
Замах на Дональда Трампа - головне
Під час мітингу експрезидента США Дональда Трампа в Пенсильванії сталася стрілянина. Після того, як пролунали постріли, політик упав. Коли до нього підбігли охоронці і вивели його зі сцени, на його правому вусі була помітна кров.
Коли Трампа вели зі сцени, він підняв кулак і кричав у відповідь натовпу. Потім його посадили в автомобіль і евакуювали з місця події.
Стрільцем виявився 20-річний чоловік на ім'я Томас Метью Крукс. Він родом із міста Бетел-Парк, штат Пенсільванія. При цьому наголошується, що поки його мотиви незрозумілі. Чоловіка, який стріляв у Трампа, застрелили снайпери Секретної служби.
На місці замаху було знайдено гвинтівку AR, яка продається в американських збройових магазинах.
"Мирний план" Дональда Трампа
У передвиборчому штабі Трампа називають політика "єдиною людиною", яка може закінчити війну РФ проти України, і зазначають, що вона б не почалася, якби він був президентом.
Тим часом два ключові радники експрезидента США Дональда Трампа представили йому план припинення війни Росії в Україні, якщо він переможе на президентських виборах.
"Ми говоримо українцям: "Ви повинні сісти за стіл переговорів, і якщо ви не сядете за стіл переговорів, підтримка з боку Сполучених Штатів припиниться. А Путіну ви говорите: "Він повинен сісти за стіл переговорів, а якщо ви не сядете за стіл, то ми дамо українцям усе необхідне, щоб убити вас на полі бою", - сказав один з авторів мирного плану.
Під час дебатів із чинним главою Білого дому Джо Байденом 27 червня Трамп укотре пообіцяв "закінчити війну в Україні" ще до свого "обрання на посаду президента". Він заявив, що зробив би, щоб "Зеленський і Путін знайшли спільну мову".
Водночас Трамп зізнався, що "пропозиції", висунуті кремлівським диктатором Володимиром Путіним нібито як умови для припинення війни Росії проти України, є "неприйнятними".
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