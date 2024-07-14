'Молюся за нього': Байден відреагував на замах на Трампа, терміново їде в Білий дім

Байден засудив стрілянину і закликав країну до об'єднання.

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З'явилася реакція Байдена на стрілянину на мітингу Трампа / Колаж Главреда. Фото: скріншот відео, ОП

Президент США Джо Байден зробив заяву з приводу замаху на свого суперника Дональда Трампа під час мітингу в Пенсільванії. Глава Америки сказав, що "молиться" за нього і подякував спецслужбам за добре виконану роботу з його захисту.

Як повідомляє пресслужба Білого дому, Байден уже зв'язався з Трампом.

"Я радий чути, що він у безпеці та почувається добре. Я молюся за нього і його сім'ю, а також за всіх, хто був на мітингу, поки ми чекаємо подальшої інформації", - висловився Байден. відео дня

Окремо Байден подякував спецслужбі за те, що її співробітники доправили потерпілого в безпечне місце.

"В Америці немає місця такому насильству. Ми повинні об'єднатися як одна нація, щоб засудити його (насильство, - Главред)", - наголосив Байден.

CNN пише, що Байден перервав свої вихідні в Делавері та повернувся до Білого дому - щоб отримати останні звіти щодо стрілянини на мітингу за участю Трампа.

Замах на Дональда Трампа - головне

Під час мітингу експрезидента США Дональда Трампа в Пенсильванії сталася стрілянина. Після того, як пролунали постріли, політик упав. Коли до нього підбігли охоронці і вивели його зі сцени, на його правому вусі була помітна кров.

Коли Трампа вели зі сцени, він підняв кулак і кричав у відповідь натовпу. Потім його посадили в автомобіль і евакуювали з місця події.

Стрільцем виявився 20-річний чоловік на ім'я Томас Метью Крукс. Він родом із міста Бетел-Парк, штат Пенсільванія. При цьому наголошується, що поки його мотиви незрозумілі. Чоловіка, який стріляв у Трампа, застрелили снайпери Секретної служби.

На місці замаху було знайдено гвинтівку AR, яка продається в американських збройових магазинах.

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