Трамп офіційно став кандидатом у президенти США: який у нього шанс на перемогу

За даними західних видань, рейтинг Трампа випереджає Байдена у президентській гонці.

https://glavred.net/politics/tramp-oficialno-stal-kandidatom-v-prezidenty-ssha-kakoy-u-nego-shans-na-pobedu-10581017.html Посилання скопійоване

Трамп офіційно став кандидатом у президенти США: / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua, facebook.com/DonaldTrump

Дональд Трамп офіційно став кандидатом на виборах президента США. Про це повідомляє CNN.

Він набрав достатню кількість голосів на національному з'їзді у Мілуокі, щоб стати кандидатом від Республіканської партії. Зазначається, що делегація з Флориди поставила його на перше місце.

Рейтинг Трампа

The Times зазначає, що Дональд Трамп значно випереджає діючого президента США Джо Байдена у рейтингах серед виборців у "хитких штатах". У виданні акцентують на тому, що відрив був зафіксований ще до замаху на життя Трампа.

відео дня

"Хиткими" називають 7 штатів: Арізона, Джорджія, Мічиган, Невада, Північна Кароліна, Пенсільванія та Вісконсін. Зазвичай на виборах перемагає той кандидат, який здобуває симпатії саме у цих штатах. The Times пише про те, що Трамп нібито здобув перевагу над Байденом у всіх семи штатах.

Деякі виборці кажуть, що вони віддають перевагу Трампу через похилий вік Байдена і переконання, що Трамп впорається краще із президентською роботою.

"Опитування показує низькі шанси президента Байдена на переобрання. Він виграв у шести із семи штатів у 2020 році [мізерно програвши у Північній Кароліні трохи більше ніж на один бал], але зараз поступається в усіх", – кажуть організатори опитування з платформи YouGov.

Дональд Трамп - останні новини

Нагадаємо, Дональда Трампа намагалися вбити під час мітингу в Пенсильванії. Він упав на сцені після того, як почалася стрілянина. Куля пройшла за кілька сантиметрів від голови і зачепила вухо, експрезиденту США надали допомогу в медзакладі. Внаслідок стрілянини загинув один із учасників мітингу, ще двоє отримали важкі поранення.

Після замаху на Трампа йому почали прогнозувати гарантовану перемогу на президентських виборах у Сполучених Штатах Америки.

Зеленський же наголосив, що налаштований на співпрацю з Трампом, якщо він переможе на виборах глави держави цього року.

Сам Трамп не приховує свого ставлення до російсько-української війни, постійно стверджуючи, що Україні доведеться жертвувати своїми територіями, щоб закінчити війну "миром" з Путіним.

Вас також можуть зацікавити новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред