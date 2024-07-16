Трамп офіційно став кандидатом у президенти США: який у нього шанс на перемогу

Дональд Трамп офіційно став кандидатом на виборах президента США. Про це повідомляє CNN.
Він набрав достатню кількість голосів на національному з'їзді у Мілуокі, щоб стати кандидатом від Республіканської партії. Зазначається, що делегація з Флориди поставила його на перше місце.
Рейтинг Трампа
The Times зазначає, що Дональд Трамп значно випереджає діючого президента США Джо Байдена у рейтингах серед виборців у "хитких штатах". У виданні акцентують на тому, що відрив був зафіксований ще до замаху на життя Трампа.
"Хиткими" називають 7 штатів: Арізона, Джорджія, Мічиган, Невада, Північна Кароліна, Пенсільванія та Вісконсін. Зазвичай на виборах перемагає той кандидат, який здобуває симпатії саме у цих штатах. The Times пише про те, що Трамп нібито здобув перевагу над Байденом у всіх семи штатах.
Деякі виборці кажуть, що вони віддають перевагу Трампу через похилий вік Байдена і переконання, що Трамп впорається краще із президентською роботою.
"Опитування показує низькі шанси президента Байдена на переобрання. Він виграв у шести із семи штатів у 2020 році [мізерно програвши у Північній Кароліні трохи більше ніж на один бал], але зараз поступається в усіх", – кажуть організатори опитування з платформи YouGov.
Дональд Трамп - останні новини
Нагадаємо, Дональда Трампа намагалися вбити під час мітингу в Пенсильванії. Він упав на сцені після того, як почалася стрілянина. Куля пройшла за кілька сантиметрів від голови і зачепила вухо, експрезиденту США надали допомогу в медзакладі. Внаслідок стрілянини загинув один із учасників мітингу, ще двоє отримали важкі поранення.
Після замаху на Трампа йому почали прогнозувати гарантовану перемогу на президентських виборах у Сполучених Штатах Америки.
Зеленський же наголосив, що налаштований на співпрацю з Трампом, якщо він переможе на виборах глави держави цього року.
Сам Трамп не приховує свого ставлення до російсько-української війни, постійно стверджуючи, що Україні доведеться жертвувати своїми територіями, щоб закінчити війну "миром" з Путіним.
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