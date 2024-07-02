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Демократи можуть висунути Байдена кандидатом у президенти: у Bloomberg пояснили

Юлія Закрепа
2 липня 2024, 10:17
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Вже 21 липня демократи можуть висунути Байдена достроково, коли відбудеться засідання комітету партії.
Демократи можуть висунути Байдена кандидатом у президенти: у Bloomberg пояснили
Демократи можуть достроково висунути Байдена / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, скріншот: відео

Демократи можуть достроково висунути кандидатуру Джо Байдена на президентські вибори у США, щоб припинити внутрішньопартійні розмови про його заміну після виступу на дебатах з його опонентом Дональдом Трампом.

За словами співрозмовників видання Bloomberg, це може статися вже 21 липня, коли відбудеться засідання комітету партії. Вони зазначили, що тоді комітет партії збереться, щоб завершити процедури перед основним з'їздом у Чикаго, який розпочнеться 19 серпня.

Демократи вже планували висунути 81-річного Байдена до з'їзду, щоб забезпечити його присутність у виборчих бюлетенях в Огайо, де 7 серпня закінчується термін реєстрації кандидатів.

відео дня

Однак ці плани можуть переслідувати й іншу мету: допомогти припинити розмови про можливу заміну Байдена після дебатів, зазначило видання.

У видання також повідомили, що 15-18 липня в Мілуокі пройде з'їзд Республіканської партії, де, як очікується, на пост кандидата оголосять Трампа.

Видання Bloomberg

Bloomberg - американська компанія (партнерство з обмеженою відповідальністю), провайдер фінансової інформації. Один із двох провідних світових постачальників фінансової інформації для професійних учасників фінансових ринків, пише Вікіпедія.

Дебати Байдена і Трампа: що відомо

Нагадаємо, що у США заговорили про зміну Байдену на виборах президента. В Демократичній партії США тривають дискусії щодо можливої заміни Джо Байдена на іншого кандидата на виборах в США. Главред з’ясував, хто може замінити Байдена.

Дональд Трамп зробив скандальну заяву на дебатах із Байденом та згадав Україну. Під час першого раунду теледебатів перед виборами президента США між Трампом і Байденом виникла перепалка, коли вони торкнулися питання війни РФ в Україні.

Виборці Байдена і Трампа відреагували на дебати. За підсумками дебатів 60% респондентів вважають, що республіканець Дональд Трамп продемонстрував більш впевнену позицію, ніж демократ Джо Байден. Зокрема, Байден втратив лише 1,6% у рейтингах .

Віталій Кулик розкрив головний нюанс дебатів, що відбулися. Ані кандидат у президенти США Дональд Трамп, ані його суперник, чинний очільник Америки Джо Байден не справили на свою аудиторію належного ефекту і не переконали електорат.

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новини США Дональд Трамп Джо Байден вибори у США
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