Трамп обрав у віцепрезиденти сенатора, який саботував допомогу Україні: хто він

Такий вибір, мʼяко кажучи, "не дуже добре" для України.

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Джей Ді Венс - друг сина Трампа / Колаж Главреда. Фото: senate.gov, скріншот відео

Кандидат у президенти США Дональд Трамп обрав собі нового віце-президента. Ним може стати — за умови перемоги Трампа на виборах восени 2024 року — сенатор від штату Огайо Джей Ді Венс.

Як пише CNN, кандидатуру Ді Венса Трампу наполегливо радив його син — Трамп-молодший. Вибір було зроблено "в останню хвилину" під час вечері у Мар-а-Лаго.

Трамп-молодший стверджував, що той "щиро вірить у наміри" Трампа-старшого.

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Хто такий Джей Ді Венс - карʼєра майбутнього віцепрезидента США

Джей Ді Венс зі штату Огайо прийняв популістську програму експрезидента США після багатьох років його критики, заробивши собі чимало "бонусів" усередині Республіканської партії.

Саме підтримка Трампа допомогла йому потрапити у Конгрес.

Венс критикував Трампа у 2016 році, а через шість років Трамп публічно принизив Венса — навіть після того, як підтримав його на виборах 2022 року.

У Сенаті Венс був відвертим прихильником Трампа і часто голосував на підтримку інтересів експрезидента.

Вибори президента США 2024 Чергові вибори президента США заплановані на 5 листопада 2024 року. 15 листопада минулого року 45-й президент Штатів Дональд Трамп зробив заяву, в якій оголосив про початок своєї передвиборчої кампанії. 25 квітня 2023 року президент Байден оголосив про те, що висуне свою кандидатуру на вибори 2024 року, щоб переобратися на другий термін. У грудні 2023 року Верховний суд штату Колорадо ухвалив рішення про те, що експрезидент Дональд Трамп не має конституційного права балотуватися в президенти США 2024 року. Пізніше штат Мен заборонив Трампу балотуватися в президенти. Позови проти Трампа ґрунтувався на пункті 14 поправки Конституції США. Вона була ратифікована після громадянської війни і свідчить, що американські чиновники, які "беруть участь" у повстанні або заколоті, не можуть обіймати свої посади в майбутньому. У березні 2024 року Дональду Трампу офіційно дозволили брати участь у президентських виборах. Таке рішення ухвалив Верховний суд США.

Джеймс Девід Венс - позиція щодо України

Джеймс Девід Венс виступав проти членства України в НАТО та не вірив у перемогу над Росією.

Цей кандидат послідовно закликав припинити виділяти гроші з бюджету США на будь-яку допомогу Україні та вимагав від Білого дому визнати, що Україна поступиться частиною своїх територій РФ.

Він не просто виступав проти допомоги Україні, а й активно саботував цей процес, намагаючись зірвати ухвалення 60 мільярдів допомоги у квітні.

Дональд Трамп - останні новини

Нагадаємо, Дональда Трампа намагалися вбити під час мітингу в Пенсильванії. Він упав на сцені після того, як почалася стрілянина. Куля пройшла за кілька сантиметрів від голови і зачепила вухо, експрезиденту США надали допомогу в медзакладі. Внаслідок стрілянини загинув один із учасників мітингу, ще двоє отримали важкі поранення.

Після замаху на Трампа йому почали прогнозувати гарантовану перемогу на президентських виборах у Сполучених Штатах Америки.

Зеленський же наголосив, що налаштований на співпрацю з Трампом, якщо він переможе на виборах глави держави цього року.

Сам Трамп не приховує свого ставлення до російсько-української війни, постійно стверджуючи, що Україні доведеться жертвувати своїми територіями, щоб закінчити війну "миром" з Путіним.

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