УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Трамп обрав у віцепрезиденти сенатора, який саботував допомогу Україні: хто він

Яна Ставська
15 липня 2024, 22:47
278
Такий вибір, мʼяко кажучи, "не дуже добре" для України.
Трамп обрав у віцепрезиденти сенатора, який саботував допомогу Україні: хто він
Джей Ді Венс - друг сина Трампа / Колаж Главреда. Фото: senate.gov, скріншот відео

Кандидат у президенти США Дональд Трамп обрав собі нового віце-президента. Ним може стати — за умови перемоги Трампа на виборах восени 2024 року — сенатор від штату Огайо Джей Ді Венс.

Як пише CNN, кандидатуру Ді Венса Трампу наполегливо радив його син — Трамп-молодший. Вибір було зроблено "в останню хвилину" під час вечері у Мар-а-Лаго.

Трамп-молодший стверджував, що той "щиро вірить у наміри" Трампа-старшого.

відео дня

Хто такий Джей Ді Венс - карʼєра майбутнього віцепрезидента США

Джей Ді Венс зі штату Огайо прийняв популістську програму експрезидента США після багатьох років його критики, заробивши собі чимало "бонусів" усередині Республіканської партії.

Саме підтримка Трампа допомогла йому потрапити у Конгрес.

Венс критикував Трампа у 2016 році, а через шість років Трамп публічно принизив Венса — навіть після того, як підтримав його на виборах 2022 року.

У Сенаті Венс був відвертим прихильником Трампа і часто голосував на підтримку інтересів експрезидента.

Вибори президента США 2024

Чергові вибори президента США заплановані на 5 листопада 2024 року.

15 листопада минулого року 45-й президент Штатів Дональд Трамп зробив заяву, в якій оголосив про початок своєї передвиборчої кампанії.

25 квітня 2023 року президент Байден оголосив про те, що висуне свою кандидатуру на вибори 2024 року, щоб переобратися на другий термін.

У грудні 2023 року Верховний суд штату Колорадо ухвалив рішення про те, що експрезидент Дональд Трамп не має конституційного права балотуватися в президенти США 2024 року.

Пізніше штат Мен заборонив Трампу балотуватися в президенти.

Позови проти Трампа ґрунтувався на пункті 14 поправки Конституції США. Вона була ратифікована після громадянської війни і свідчить, що американські чиновники, які "беруть участь" у повстанні або заколоті, не можуть обіймати свої посади в майбутньому.

У березні 2024 року Дональду Трампу офіційно дозволили брати участь у президентських виборах. Таке рішення ухвалив Верховний суд США.

Джеймс Девід Венс - позиція щодо України

Джеймс Девід Венс виступав проти членства України в НАТО та не вірив у перемогу над Росією.

Цей кандидат послідовно закликав припинити виділяти гроші з бюджету США на будь-яку допомогу Україні та вимагав від Білого дому визнати, що Україна поступиться частиною своїх територій РФ.

Він не просто виступав проти допомоги Україні, а й активно саботував цей процес, намагаючись зірвати ухвалення 60 мільярдів допомоги у квітні.

Дональд Трамп - останні новини

Нагадаємо, Дональда Трампа намагалися вбити під час мітингу в Пенсильванії. Він упав на сцені після того, як почалася стрілянина. Куля пройшла за кілька сантиметрів від голови і зачепила вухо, експрезиденту США надали допомогу в медзакладі. Внаслідок стрілянини загинув один із учасників мітингу, ще двоє отримали важкі поранення.

Після замаху на Трампа йому почали прогнозувати гарантовану перемогу на президентських виборах у Сполучених Штатах Америки.

Зеленський же наголосив, що налаштований на співпрацю з Трампом, якщо він переможе на виборах глави держави цього року.

Сам Трамп не приховує свого ставлення до російсько-української війни, постійно стверджуючи, що Україні доведеться жертвувати своїми територіями, щоб закінчити війну "миром" з Путіним.

Вас також можуть зацікавити новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини США Дональд Трамп вибори у США війна Росії та України
Реклама

Головне за день

Трамп офіційно став кандидатом у президенти США: який у нього шанс на перемогу

Трамп офіційно став кандидатом у президенти США: який у нього шанс на перемогу

00:12 Політика
Трамп обрав у віцепрезиденти сенатора, який саботував допомогу Україні: хто він

Трамп обрав у віцепрезиденти сенатора, який саботував допомогу Україні: хто він

22:47 Світ
РФ може повторити масований удар по Україні: експерти попередили про нову небезпеку

РФ може повторити масований удар по Україні: експерти попередили про нову небезпеку

22:33 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Помилку на картинці за 6 секунд знайде лише геній: складна загадка на уважність 11068

Помилку на картинці за 6 секунд знайде лише геній: складна загадка на уважність

Україну накриє нова порція африканської спеки: синоптик сказав, коли чекати похолодання 6946

Україну накриє нова порція африканської спеки: синоптик сказав, коли чекати похолодання

Іспанський сором : путіністка Анастасія Волочкова ошелешила своїм виглядом 2995

"Іспанський сором": путіністка Анастасія Волочкова ошелешила своїм виглядом

Гороскоп на завтра 16 липня: На Овнів чекають зміни, Терезам - важливе рішення 2543

Гороскоп на завтра 16 липня: На Овнів чекають зміни, Терезам - важливе рішення

Останні новини

00:12

Трамп офіційно став кандидатом у президенти США: який у нього шанс на перемогу

15 липня, понеділок
22:47

Трамп обрав у віцепрезиденти сенатора, який саботував допомогу Україні: хто він

22:33

РФ може повторити масований удар по Україні: експерти попередили про нову небезпеку

22:30

Годин зі світлом буде значно більше: в Укренерго сказали, коли чекати на покращення

22:26

Скільки штрафів можна отримати, якщо не оновити дані в ТЦК - відповідь адвоката

У демократів є час зняти Байдена з перегонів до середини серпня - КраєвУ демократів є час зняти Байдена з перегонів до середини серпня - Краєв
22:00

Чому кондиціонер погано охолоджує: 6 головних причин, які потрібно знатиВідео

21:55

Віктор Розовий уперше показав наслідки важкого поранення на фронті

21:53

У ЄК дали Орбану "ляпаса" за братання з Путіним: офіційна заява

21:41

"Колишній" Дорофєвої вдруге одружився: Позитив показав ніжні фото з жінкою

Реклама
21:36

Захід посилить перевірку нафтового флоту РФ: у Bloomberg розкрили, що відбувається

20:42

У Криму спалахнули масштабні пожежі: що сталося

20:41

Зеленський терміново змінив військовий склад Ставки верховного головнокомандувача

20:16

Правильний спосіб використання сільнички та перечниці вразив людей

20:03

Удари ATACMS по Росії: у Пентагоні пояснили, чому вони проти

19:48

Швидко та смачно: як замаринувати крильця для шашлику – ідеальний рецептВідео

19:42

Грози та дощі: у яких регіонах сильна негода врятує від спеки

19:31

"Шана і світла пам'ять": на війні загинув відомий український артист

19:26

Німеччина відреагувала на погрози Кремля спрямувати ракети на Європу

19:10

Замах на Дональда Трампа: помилки, на яких ніхто не вчивсяПогляд

19:04

Буде дуже багато годин без світла: графік вимкнення електроенергії на 16 липня

Реклама
18:38

Як довго можна зберігати бензин у баку автомобіля: відповідь здивує багатьохВідео

18:25

Як швидко припаркувати автомобіль: автомобілісти розкрили лайфхак із дзеркаламиВідео

18:18

Де зараз Софія Ротару: рідна сестра артистки відповіла на запитання

18:16

Путін оточив свою резиденцію у Валдаї парканом із "Панцирів"

17:35

"Ви там були?": Словаччина осоромилась реакцією на удар РФ по Охматдиту

17:33

Танковий "борт" в Україну: Іспанія передає нову партію військової допомоги

17:21

Швидко та без хімії: як позбутися запаху тухлого м'яса в холодильникуВідео

17:10

Не буде газу: Зеленський - про те, чому Польща зобов'язана збивати ракети над Україною

17:04

Про наступ не йшлося: Зеленський пояснив слова про "14 бригад без зброї"

16:40

Не залишиться молодості та краси: чим не можна вмиватися 16 липня - прикмети

16:35

Безуглу зняли з посади в комітеті з нацбезпеки: депутат видала заяву

16:28

Смерть Шеннен Доерті: у Мережі з'явилося останнє прижиттєве фото акторки

16:08

Як охолодити автомобіль без кондиціонера: лайфхак, який врятує в спеку

15:58

Популярний український шоумен опинився під крапельницею

15:50

Зеленський назвав терміни підготовки другого Саміту миру і заговорив про участь РФ

15:41

"Гай дитячих снів": в Ірпені вшанували пам'ять дітей, які загинули внаслідок повномасштабного вторгнення

15:41

Мобілізація, удари по Росії та 25 Patriot: головне з пресконференції Зеленського

15:38

Натякнув на Польщу: Зеленський розповів про проблемних партнерів України

15:28

НАЗК викрила партію Порошенка на виведенні 35 млн грн з держбюджету на власний рахунок – рух "Чесно"

15:27

"Мир лише в Європі": Краєв розповів, чого чекати Україні після саміту НАТО

Реклама
15:13

Дружина Євгена Кота показала фігуру через 5 днів після пологів

15:03

Чи є загроза для України: Зеленський про ймовірність перемоги Трампа на виборах

14:42

Любовний гороскоп на тиждень з 15 по 21 липня: Діви - не мовчіть, Рибам - спілкування

14:36

Колір має значення: як вибрати стиглий кавун із солодкою м'якоттю - 5 правилВідео

14:30

Церковне свято 16 липня: що не можна робити у цей день

14:28

Робить ставку на Трампа: з чим можуть бути пов'язані нещодавні вояжі Орбана

14:16

В Україні температура підскочить до +42°: синоптик назвала, де буде найспекотніше

13:43

Україна таємно отримала від Німеччини пакет військової допомоги з танками

13:16

Як прибрати подряпини на сонцезахисних окулярах за 10 хвилинВідео

13:15

Українців попередили про жорсткі графіки та максимальні терміни відключень світла

^
Мобілізація в Україні
Міноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛКНа одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦК
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Війна з Росією
Бої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад Росії
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Лайфхаки и хитрости
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти