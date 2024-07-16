"Консультуюся лише із собою": Байден відповів, чи зніме свою кандидатуру з виборів

Президент США Джо Байден дав зрозуміти, що не збирається залишати президентські перегони на виборах 2024 року. Глава Білого дому впевнений, що не програє кандидату від Республіканської партії Дональду Трампу.
В інтерв'ю NBC News 81-річний Джо Байден заявив, що вважає "справедливими" зауваження щодо свого віку. При цьому він нагадав, що всього лише на три роки старший за свого суперника Трампа.
"І по-друге, моя гострота розуму до біса хороша. За 3,5 року я зробив більше, ніж будь-який президент за довгий, довгий час. Тож я готовий, щоб мене судили за це", - сказав він.відео дня
Байден також зазначив, що виборці-демократи обрали його кандидатом під час праймеріз, тож він має до них прислухатися.
Водночас щодо питання про участь у виборах або вихід із президентських перегонів, Байден заявив, що консультується лише із собою.
"[Консультуюся] зі мною. Я роблю це вже давно", - сказав чинний президент США.
Він також висловив упевненість, що не програє Трампу.
"Послухайте, ми знали, що це буде запекла боротьба з того моменту, як він оголосив про свою участь у виборах. Дані опитувань показують багато різних речей, але між нами немає великого розриву. Це по суті перегони з рівними шансами на перемогу", - додав Байден.
Трамп офіційно став кандидатом від республіканців
Експрезидент США Дональд Трамп офіційно став кандидатом у президенти від Республіканської партії.
Рішення ухвалили на національному з'їзді в Мілуокі. Трамп був очікуваним номінантом протягом декількох місяців, але саме голосування делегатів з'їзду дало йому статус офіційного кандидата.
Главред писав, що Трамп обрав собі нового віцепрезидента. Ним може стати - за умови перемоги Трампа на виборах восени 2024 року - сенатор від штату Огайо Джей Ді Венс.
Зазначимо, Венс виступав проти членства України в НАТО і не вірив у перемогу над Росією. Він послідовно закликав припинити виділяти гроші з бюджету США на будь-яку допомогу Україні та вимагав від Білого дому визнати, що Україна поступиться частиною своїх територій РФ.
Він не просто виступав проти допомоги Україні, а й активно саботував цей процес, намагаючись зірвати ухвалення 60 мільярдів допомоги у квітні.
Вибори президента США 2024
Чергові вибори президента США заплановані на 5 листопада 2024 року.
15 листопада минулого року 45-й президент Штатів Дональд Трамп зробив заяву, в якій оголосив про початок своєї передвиборчої кампанії.
25 квітня 2023 року президент Байден оголосив про те, що висуне свою кандидатуру на вибори 2024 року, щоб переобратися на другий термін.
У грудні 2023 року Верховний суд штату Колорадо ухвалив рішення про те, що експрезидент Дональд Трамп не має конституційного права балотуватися в президенти США 2024 року.
Пізніше штат Мен заборонив Трампу балотуватися в президенти.
Позови проти Трампа ґрунтувався на пункті 14 поправки Конституції США. Вона була ратифікована після громадянської війни і свідчить, що американські чиновники, які "беруть участь" у повстанні або заколоті, не можуть обіймати свої посади в майбутньому.
У березні 2024 року Дональду Трампу офіційно дозволили брати участь у президентських виборах. Таке рішення ухвалив Верховний суд США.
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