"Консультуюся лише із собою": Байден відповів, чи зніме свою кандидатуру з виборів

За словами Байдена, виборці-демократи обрали його кандидатом під час праймеріз, тому він має до них прислухатися.

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Байден упевнений, що не програє Трампу / Скриншот YouTube-канал WSJ

Президент США Джо Байден дав зрозуміти, що не збирається залишати президентські перегони на виборах 2024 року. Глава Білого дому впевнений, що не програє кандидату від Республіканської партії Дональду Трампу.

В інтерв'ю NBC News 81-річний Джо Байден заявив, що вважає "справедливими" зауваження щодо свого віку. При цьому він нагадав, що всього лише на три роки старший за свого суперника Трампа.

"І по-друге, моя гострота розуму до біса хороша. За 3,5 року я зробив більше, ніж будь-який президент за довгий, довгий час. Тож я готовий, щоб мене судили за це", - сказав він. відео дня

Байден також зазначив, що виборці-демократи обрали його кандидатом під час праймеріз, тож він має до них прислухатися.

Водночас щодо питання про участь у виборах або вихід із президентських перегонів, Байден заявив, що консультується лише із собою.

"[Консультуюся] зі мною. Я роблю це вже давно", - сказав чинний президент США.

Він також висловив упевненість, що не програє Трампу.

"Послухайте, ми знали, що це буде запекла боротьба з того моменту, як він оголосив про свою участь у виборах. Дані опитувань показують багато різних речей, але між нами немає великого розриву. Це по суті перегони з рівними шансами на перемогу", - додав Байден.

Трамп офіційно став кандидатом від республіканців

Експрезидент США Дональд Трамп офіційно став кандидатом у президенти від Республіканської партії.

Рішення ухвалили на національному з'їзді в Мілуокі. Трамп був очікуваним номінантом протягом декількох місяців, але саме голосування делегатів з'їзду дало йому статус офіційного кандидата.

Главред писав, що Трамп обрав собі нового віцепрезидента. Ним може стати - за умови перемоги Трампа на виборах восени 2024 року - сенатор від штату Огайо Джей Ді Венс.

Зазначимо, Венс виступав проти членства України в НАТО і не вірив у перемогу над Росією. Він послідовно закликав припинити виділяти гроші з бюджету США на будь-яку допомогу Україні та вимагав від Білого дому визнати, що Україна поступиться частиною своїх територій РФ.

Він не просто виступав проти допомоги Україні, а й активно саботував цей процес, намагаючись зірвати ухвалення 60 мільярдів допомоги у квітні.

Вибори президента США 2024 Чергові вибори президента США заплановані на 5 листопада 2024 року. 15 листопада минулого року 45-й президент Штатів Дональд Трамп зробив заяву, в якій оголосив про початок своєї передвиборчої кампанії. 25 квітня 2023 року президент Байден оголосив про те, що висуне свою кандидатуру на вибори 2024 року, щоб переобратися на другий термін. У грудні 2023 року Верховний суд штату Колорадо ухвалив рішення про те, що експрезидент Дональд Трамп не має конституційного права балотуватися в президенти США 2024 року. Пізніше штат Мен заборонив Трампу балотуватися в президенти. Позови проти Трампа ґрунтувався на пункті 14 поправки Конституції США. Вона була ратифікована після громадянської війни і свідчить, що американські чиновники, які "беруть участь" у повстанні або заколоті, не можуть обіймати свої посади в майбутньому. У березні 2024 року Дональду Трампу офіційно дозволили брати участь у президентських виборах. Таке рішення ухвалив Верховний суд США.

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