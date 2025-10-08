Ердоган обговорив із Путіним мир в Україні: що відомо

Коротко:
- Ердоган провів телефонну розмову з Путіним
- Туреччина позиціонує себе як посередник у мирних переговорах
У вівторок, 7 жовтня, відбулася телефонна розмова між президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом і главою РФ Володимиром Путіним.
Як повідомляє Директорат з комунікацій адміністрації президента Туреччини, Анкара продовжує позиціонувати себе як посередник у спробах досягти стійкого миру між Україною та Росією. Остання розмова між лідерами Туреччини та РФ стала черговим кроком у дипломатичних зусиллях, спрямованих на зниження напруженості та пошук компромісних рішень.
Під час бесіди з Путіним Ердоган наголосив на необхідності активізації дипломатичних ініціатив, які могли б призвести до завершення війни між Україною та Росією на умовах справедливого і міцного миру.
"Президент Ердоган заявив, що дипломатичні ініціативи мають набрати обертів, щоб забезпечити завершення українсько-російської війни справедливим і міцним миром, і що Туреччина продовжуватиме працювати над досягненням миру", - ідеться в повідомленні.
Окрім українського напряму, сторони обговорили й інші глобальні питання. Зокрема, Ердоган поінформував Путіна, що Анкара робить кроки для встановлення перемир'я в Секторі Гази та організації доставки гуманітарної допомоги.
Також на порядку денному розмови були двосторонні відносини між Туреччиною і Росією, включно з торговельним та енергетичним співробітництвом.
Президент Туреччини окремо привітав Володимира Путіна з днем народження.
Ердоган готовий організувати саміт лідерів України, США, РФ і Туреччини
Раніше повідомлялося, що Туреччина готова прийняти саміт на рівні лідерів України, США і РФ. На думку Ердогана, створення робочих груп може підготувати ґрунт для такої зустрічі.
"Президент Ердоган заявив, що Туреччина готова прийняти саміт на рівні лідерів і вважає, що створення робочих груп у військовій, гуманітарній та політичній сферах може прокласти шлях до цього саміту", - уточнили в турецькій адміністрації.
Крім того, Реджеп Ердоган підкреслив, що Туреччина і надалі підтримуватиме територіальну цілісність і суверенітет України.
Як писав Главред, наприкінці вересня президент Турецької Республіки Реджеп Ердоган заявив, що війна в Україні закінчиться не скоро. Він також переконаний, що Європа не зможе вічно надавати економічну допомогу Україні, а Україна не може конкурувати з Росією в економічному плані.
Тим часом президент США Дональд Трамп під час зустрічі з Ердоганом у Білому домі заявив, що сподівається на припинення закупівлі Туреччиною російської нафти.
Коли закінчиться війна: думка військового
Війна в Україні триватиме ще щонайменше два роки, тому розраховувати на її швидке закінчення або результати переговорів - не варто. Таку думку висловив начальник відділення рекрутингу 28-ї ОМБр Денис Швидкий.
"Я вважаю, що війна буде стільки тривати (2 роки - ред.). Це точно не менше. Не треба розраховувати на якісь результати переговорів або якнайшвидшого закінчення. Тож нам треба готуватися до цього", - розповів Швидкий.
Інші новини:
- Росіяни заявили про атаку дрона по Нововоронезькій АЕС - що відомо
- У Москві вперше відреагували на рішення Трампа щодо "Томагавків" для України
- У США бояться, що Україна вийде з поля контролю, якщо дадуть їй "Томагавки" - Axios
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред