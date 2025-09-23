Ердоган повідомив "погану новину" про завершення війни в Україні

Війна затягнеться, а європейська допомога не нескінченна, вважає президент Туреччини.

Ердоган вважає, що війна Росії та України не закінчиться швидко / Колаж: Главред, фото: 43 окрема механізована бригада, ОП

Головні тези:

Ердоган не вірить, що війна в Україні скоро закінчиться

Президент Туреччини сумнівається у здатності Європи нескінченно підтримувати Україну

Україна економічно не може конкурувати з Росією

Президент Турецької Республіки Реджеп Ердоган заявив, що війна в Україні закінчиться не скоро.

"Я не дуже вірю, що війна в Україні скоро закінчиться. Це не дуже хороша новина", - сказав він в інтерв'ю телеканалу Fox News.

Ердоган також переконаний, що Європа не зможе вічно надавати економічну допомогу Україні, а Україна не може конкурувати з Росією в економічному плані.

"Ми сподіваємося, що ця підтримка триватиме", - зазначив глава Туреччини.

Переговори про завершення війни - останні новини

Як писав Главред, президент Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібні гарантії безпеки до закінчення війни, але водночас ніхто не розглядає "корейську" або будь-яку іншу модель, оскільки не знає, що врешті-решт буде.

Зеленський заявив про наявність двох стратегічних планів - завершення війни та пошук додаткового фінансування для подолання викликів, спричинених війною.

Раніше президент США Дональд Трамп анонсував продовження мирних переговорів щодо України. Він не виключив зустрічі між президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним. При цьому Трамп вважає, що організувати її буде нелегко.

Зі свого боку, Зеленський заявив, що готовий до особистої зустрічі з Путіним для переговорів про припинення війни між двома країнами.

"Іноді нам це потрібно. Навіть якщо ми не любимо один одного", - сказав він.

Коли може бути підписано мирну угоду: думка експерта

Перспектив підписання мирної угоди в найближчі два-три місяці не буде. Таку думку озвучив колишній співробітник Служби безпеки України, військовий експерт Іван Ступак.

За його словами, все впирається у фронт, а там немає патового становища для Російської Федерації.

"Якби росіяни опинилися в ситуації, коли ні кроку вперед, ні кроку назад, тоді ймовірність була б великою. Але поки є просування, люди йдуть на фронт, а економіка дозволяє воювати, вони будуть наступати", - сказав Ступак в інтерв'ю Главреду.

