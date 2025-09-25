Трамп зробив пропозицію Ердогану щодо війни в Україні - що передбачається

Трамп закликав Туреччину відмовитися від закупівлі російської нафти, висловивши розчарування діями Кремля та наголосивши на потребі зупинити війну.

Трамп зробив пропозицію Ердогану щодо війни в Україні / Колаж Главред, фото: скріншоти з відео

Про що сказав Трамп:

Туреччина має відмовитись від закупівлі російської нафти та газу

Ердоган міг би втрутитись для врегулювання війни РФ проти України

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом у Білому домі заявив, що сподівається на припинення закупівлі Туреччиною російської нафти. Про це повідомляє CNN.

"Я хотів би, щоб він (Ердоган, - ред.) припинив купувати нафту у Росії, поки Росія продовжує свої агресивні дії проти України, і вони воюють", – сказав Трамп в Овальному кабінеті. відео дня

Він наголосив, що Росія має зупинитися, висловивши розчарування діями Путіна. За словами Трампа, Москва витратила величезні кошти на озброєння та втратила життя своїх військових, але практично не досягла територіальних успіхів за останні тижні.

Американський президент водночас похвалив Ердогана за створену військову міць Туреччини. Турецький лідер у відповідь не прокоментував його зауваження щодо Росії, але підкреслив, що розраховує на зміцнення турецько-американських відносин.

Крім того, Трамп висловив думку, що Ердоган здатен вплинути на Москву, щоб сприяти припиненню війни, розпочатої Росією проти України.

"Зараз він дуже нейтральний. Йому подобається бути нейтральним. Мені теж подобається бути нейтральним. Але він така людина, що, якби він втрутився, найкраще, що він міг би зробити, – це не купувати нафту і газ у Росії", - сказав він.

Він знову підкреслив, що Росія не досягла значних територіальних здобутків майже за чотири роки після вторгнення, знову натякаючи на те, що РФ є "паперовим тигром".

Як припинення закупівлі російських енергоресурсів вплине на війну - думка експерта

Як писав Главред, Росія значною мірою наповнює свій бюджет завдяки продажу нафти. Водночас США посилюють тиск на держави, які досі купують у неї цей ресурс, що може залишити Кремль без основних прибутків. Про це заявив політичний та економічний експерт Тарас Загородній.

Він зазначив, що окрім нафти й газу, для Росії важливим джерелом доходів є також виробництво добрив. Проте Україна вже завдає ударів по хімічній галузі РФ, тож і в цьому напрямку виникатимуть проблеми.

"По суті, Росія не має інших джерел доходів, вона жила з продажу нафти і газу. Але ключовий для РФ ринок – ринок Європи – втрачено, там уже американці", - зауважив експерт.

За таких умов тривала війна для Москви стає малоймовірною, однак усе залежить не лише від економічних ресурсів агресора. За словами Загороднього, США можуть підготувати для Путіна нові неприємні сюрпризи.

Війна Росії проти України - що відомо про ультиматуми Трампа щодо нафти

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп закликав світ знизити ціни на нафту, аби таким чином змусити Росію завершити війну проти України.

Під час свого виступу на Генасамблеї ООН Трамп зробив низку важливих заяв щодо внутрішньої та міжнародної ситуації. Зокрема, він згадав про російську агресію проти України та закликав європейські держави відмовитися від купівлі російської нафти й газу. За його словами, продовжуючи це робити, Європа фактично фінансує війну проти самої себе, що є неприйнятним.

Міністр фінансів США Скотт Бессент наголосив, що якщо Європа активно долучиться до скорочення доходів Росії від енергоресурсів, війна в Україні може завершитися вже за 2–3 місяці. Він підкреслив, що країни ЄС мають відігравати провідну роль у зменшенні фінансових можливостей Кремля.

